Polisi tehdit etti, görevden uzaklaştırma kararı alındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., bir markette yaşanan tartışma sırasında polis memurlarına yönelik "Sizi Hakkari'ye sürdürürüm" şeklinde tehditler savurdu. Aynı olay esnasında, market çalışanına "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyerek hakaret etti. Bu sözler, toplumda büyük bir tepkiye neden oldu.

Tehdit ve Hakaretin Ardından İdari Soruşturma

Olay, Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Onur D., babası K.D. ile bir market çalışanı arasında çıkan tartışmaya müdahale etmek üzere olay yerine gelen polis memurlarına tehditlerde bulundu. Ayrıca, market çalışanı Ö.B.'ye yönelik ayrımcı ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Bu durum üzerine, şüpheli Onur D. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmasının ardından idari soruşturma başlatıldı.

Eğitim Bir-Sen'den İhraç Kararı

Kozlu Kaymakamlığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde, Onur D.'nin görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, yaşanan bu olayın ardından disiplin kurulu tarafından alınan ihraç kararını genel merkeze iletti. Onur D., ifadesinde şeker hastası olduğunu ve anlık bir sinirle bu sözleri sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, market çalışanı Ö.B.'den özür dilediği öğrenildi. Ö.B.'nin şikayetçi olmadığı bildirildi.