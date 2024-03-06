-

Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki

Bolu'nun Piroğlu köyünde, ekoturizm projesi için tarım arazisinin yapılaşmaya açılması köylülerin tepkisine yol açtı. Köylüler, projenin iptali için dava açtı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki
Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu'nun merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Piroğlu köyünde, 23 bin 518 metrekarelik bir tarım arazisinin ekoturizm projesi adı altında yapılaşmaya açılması köylülerin tepkisini çekti. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tarafından satın alınan bu arazi, ekoturizm amacıyla yapılaşmaya açıldı. Ancak, köyün atık su şebekesinin bu alanda bulunması ve İl Özel İdaresi'nin 10 yıl önceki raporunda ekoturizme uygun olmadığının belirtilmesi, projenin uygunluğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki

Köylüler Harekete Geçti: Ekoturizm Ruhsatı İptali İçin Dava

Piroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Yılmaz'ın ifadelerine göre, köy halkı ve muhtarın haberi olmadan ekoturizm ruhsatı alınmış. Yılmaz, köyün tarım ve hayvancılıkla geçindiğini, su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve ekoturizm için gerekli altyapıya sahip olmadıklarını belirtti. Bu gelişmeler üzerine köylüler, ekoturizm ruhsatının iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürecinde köyde bir keşif çalışması başlatıldı.Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki

Bolu Genelinde Ekoturizm Endişesi

Yılmaz, Bolu'nun diğer köylerinde de benzer ekoturizm çalışmalarının başlatıldığını, ancak Piroğlu köyü gibi diğer köylerin de bu duruma sessiz kalmadığını ifade etti. Köylüler, tarım arazilerinin korunması ve köylerin geleceğinin savunulması adına mücadelelerini sürdürüyor.Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki

# istanbul

06 Mar 2024 - 10:14 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Etüd proje hizmeti alınacaktır İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Etüd proje hizmeti alınacaktır İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bilardo salonu için demirbaş mal alımı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bilardo salonu için demirbaş mal alımı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Nakil hizmeti alınacaktır T.C. Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Nakil hizmeti alınacaktır T.C. Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Orman Emval Deposunda Orman Emvali İstif İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Orman Emval Deposunda Orman Emvali İstif İşi
Polisi tehdit etti, görevden uzaklaştırma kararı alındı mask
Polisi tehdit etti, görevden uzaklaştırma kararı alındı
Tekstil deposunda yangını alarmı! Ekipler seferber oldu mask
Tekstil deposunda yangını alarmı! Ekipler seferber oldu
İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı mask
İzzet Baysal'ı, yeğeni Ahmet Baysal gözyaşlarıyla anlattı
Müdür yardımcısından polislere tehdit! mask
Müdür yardımcısından polislere tehdit!
Şok edici olay! Çöpte at kemikleri bulundu mask
Şok edici olay! Çöpte at kemikleri bulundu
Hatalı sollama kazaya yol açtı mask
Hatalı sollama kazaya yol açtı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL