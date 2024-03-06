Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki
Bolu'nun Piroğlu köyünde, ekoturizm projesi için tarım arazisinin yapılaşmaya açılması köylülerin tepkisine yol açtı. Köylüler, projenin iptali için dava açtı.
Bolu'nun merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Piroğlu köyünde, 23 bin 518 metrekarelik bir tarım arazisinin ekoturizm projesi adı altında yapılaşmaya açılması köylülerin tepkisini çekti. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tarafından satın alınan bu arazi, ekoturizm amacıyla yapılaşmaya açıldı. Ancak, köyün atık su şebekesinin bu alanda bulunması ve İl Özel İdaresi'nin 10 yıl önceki raporunda ekoturizme uygun olmadığının belirtilmesi, projenin uygunluğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.
Köylüler Harekete Geçti: Ekoturizm Ruhsatı İptali İçin Dava
Piroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Yılmaz'ın ifadelerine göre, köy halkı ve muhtarın haberi olmadan ekoturizm ruhsatı alınmış. Yılmaz, köyün tarım ve hayvancılıkla geçindiğini, su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve ekoturizm için gerekli altyapıya sahip olmadıklarını belirtti. Bu gelişmeler üzerine köylüler, ekoturizm ruhsatının iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürecinde köyde bir keşif çalışması başlatıldı.
Bolu Genelinde Ekoturizm Endişesi
Yılmaz, Bolu'nun diğer köylerinde de benzer ekoturizm çalışmalarının başlatıldığını, ancak Piroğlu köyü gibi diğer köylerin de bu duruma sessiz kalmadığını ifade etti. Köylüler, tarım arazilerinin korunması ve köylerin geleceğinin savunulması adına mücadelelerini sürdürüyor.
06 Mar 2024 - 10:14 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.