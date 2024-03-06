Ekoturizm projesine köylülerden büyük tepki

Bolu'nun merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Piroğlu köyünde, 23 bin 518 metrekarelik bir tarım arazisinin ekoturizm projesi adı altında yapılaşmaya açılması köylülerin tepkisini çekti. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş tarafından satın alınan bu arazi, ekoturizm amacıyla yapılaşmaya açıldı. Ancak, köyün atık su şebekesinin bu alanda bulunması ve İl Özel İdaresi'nin 10 yıl önceki raporunda ekoturizme uygun olmadığının belirtilmesi, projenin uygunluğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Köylüler Harekete Geçti: Ekoturizm Ruhsatı İptali İçin Dava

Piroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Yılmaz'ın ifadelerine göre, köy halkı ve muhtarın haberi olmadan ekoturizm ruhsatı alınmış. Yılmaz, köyün tarım ve hayvancılıkla geçindiğini, su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve ekoturizm için gerekli altyapıya sahip olmadıklarını belirtti. Bu gelişmeler üzerine köylüler, ekoturizm ruhsatının iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava sürecinde köyde bir keşif çalışması başlatıldı.

Bolu Genelinde Ekoturizm Endişesi

Yılmaz, Bolu'nun diğer köylerinde de benzer ekoturizm çalışmalarının başlatıldığını, ancak Piroğlu köyü gibi diğer köylerin de bu duruma sessiz kalmadığını ifade etti. Köylüler, tarım arazilerinin korunması ve köylerin geleceğinin savunulması adına mücadelelerini sürdürüyor.