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Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı, D-100 karayolu üzerinde seyahat eden sürücüler için zorlu hava koşullarının hakim olduğu bir bölge haline geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar, bölgede etkisini artırırken, sabah saatlerinde sisin de etkili olmasıyla görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı.

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Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü
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Yağmur ve Sisin Güvenlik Üzerindeki Etkileri

Bolu Dağı'nın kritik noktalarından Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, sisin etkisiyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerek, sürücüler için tehlikeli durumlar oluşturdu. Yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması ve görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri daha yavaş ve dikkatli ilerlemeye zorladı. Bu durum, Bolu Dağı geçişinde trafik güvenliğini önemli ölçüde etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Trafik Ekiplerinin Önlemleri

Trafik ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyarırken, yol güzergahlarında sürekli kontroller yaparak güvenliği sağlamaya çalışıyor. Ekipler, sürücüleri hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini artırmaları konusunda bilgilendiriyor. Ayrıca, sis ve yağmurun yol açabileceği olası kazalara karşı hazırlıklı olmaları için çeşitli önlemler alınıyor.Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Sürücülere Öneriler

Bolu Dağı'nda seyahat eden sürücülerin, hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor. Özellikle sis ve yağmurun etkili olduğu dönemlerde, araç farlarını açık tutmak, hızı azaltmak ve diğer araçlarla arasında güvenli bir mesafe bırakmak, olası kazaların önlenmesinde kritik rol oynuyor.Bolu Dağı'nda sis ve yağmurun etkisi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

# araç, trafik

06 Mar 2024 - 14:00 - Gündem

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