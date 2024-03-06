Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, çevre bilincini artırmak adına örnek bir davranış sergileyen Mustafa Pekyavuz, evinin önündeki çeşmenin çevresine atılan çöplerle mücadele etmek için benzersiz bir yöntem geliştirdi. Kendi imkanlarıyla Mudurnu-Bolu yolu üzerine 40 adet çeşme yaptıran hayırsever vatandaş, çöp atma alışkanlığını sonlandırmak için çöplerden oluşan bir stant kurdu.
Çöp Atanlara Ders: Çöp Standı
65 yaşındaki Pekyavuz, çevresel duyarsızlık karşısında sessiz kalmayıp, çeşmesinin etrafına atılan çöpleri toplayarak bir standa asma kararı aldı. Standın üzerine, "Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz" yazısıyla birlikte, çöp atmanın sonuçlarını gözler önüne serdi. Bu yaratıcı yöntem, çevreye atılan çöplerin azalmasında büyük rol oynadı.
Çevre Bilinci Artıyor: Mudurnu Örneği
Pekyavuz'un çabaları, çevre bilincinin artmasına katkı sağladı. Yaptığı çeşmelerin her birinin maliyeti 200 bin lira olmasına rağmen, onu en çok rahatsız eden şeyin çevreye atılan küçük bir çöp parçası olduğunu belirtti. Bu özverili tutum, çevreye duyarlı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Toplumsal Duyarlılık ve Çevre Koruma
Mudurnu'daki bu ilham verici hikaye, çevre koruma ve toplumsal duyarlılık konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. İbrahim Arıkan gibi yerel halk da Pekyavuz'un bu davranışını takdirle karşılıyor ve çevreye zarar veren alışkanlıkların değişmesi gerektiğini vurguluyor.
06 Mar 2024 - 14:06 Bolu/ Mudurnu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.