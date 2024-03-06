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Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, çevre bilincini artırmak adına örnek bir davranış sergileyen Mustafa Pekyavuz, evinin önündeki çeşmenin çevresine atılan çöplerle mücadele etmek için benzersiz bir yöntem geliştirdi. Kendi imkanlarıyla Mudurnu-Bolu yolu üzerine 40 adet çeşme yaptıran hayırsever vatandaş, çöp atma alışkanlığını sonlandırmak için çöplerden oluşan bir stant kurdu.

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Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?
Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?
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Çöp Atanlara Ders: Çöp Standı

65 yaşındaki Pekyavuz, çevresel duyarsızlık karşısında sessiz kalmayıp, çeşmesinin etrafına atılan çöpleri toplayarak bir standa asma kararı aldı. Standın üzerine, "Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz" yazısıyla birlikte, çöp atmanın sonuçlarını gözler önüne serdi. Bu yaratıcı yöntem, çevreye atılan çöplerin azalmasında büyük rol oynadı.

Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?

Çevre Bilinci Artıyor: Mudurnu Örneği

Pekyavuz'un çabaları, çevre bilincinin artmasına katkı sağladı. Yaptığı çeşmelerin her birinin maliyeti 200 bin lira olmasına rağmen, onu en çok rahatsız eden şeyin çevreye atılan küçük bir çöp parçası olduğunu belirtti. Bu özverili tutum, çevreye duyarlı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?

Toplumsal Duyarlılık ve Çevre Koruma

Mudurnu'daki bu ilham verici hikaye, çevre koruma ve toplumsal duyarlılık konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. İbrahim Arıkan gibi yerel halk da Pekyavuz'un bu davranışını takdirle karşılıyor ve çevreye zarar veren alışkanlıkların değişmesi gerektiğini vurguluyor.Çöp atanlardan bıkan adam, çözümü bakın nasıl buldu?
# mudurnu

06 Mar 2024 - 14:06 Bolu/ Mudurnu- Gündem

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