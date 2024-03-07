Köy kooperatifi kavgası ölümle sonuçlandı

Bolu'nun Sultan köyünde, köy kooperatifi nedeniyle uzun süredir devam eden bir husumet, trajik bir cinayetle sonuçlandı. İddialara göre, 21 Ağustos gecesi İsmail Çetin (62), aralarında daha önce de gerginlik bulunan İrfan B.'nin yolunu kesti. Çetin, elindeki bıçakla İrfan B.'yi tehdit etti. Bu tehdit sonrası İrfan B., Çetin'in üzerinden aracıyla geçerek olay yerinde onun ölümüne sebep oldu. Bu vahşi cinayet, Çetin'in 3 yaşındaki torununun gözleri önünde gerçekleşti.

Sanık Savunması: "Kastım Yoktu"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık İrfan B. savunmasını yaptı. İrfan B., olay gecesi yaşananları anlatarak, üzerinden geçtiğinin farkında olmadığını ve öldürme kastı olmadığını belirtti. İrfan B., "Eşim olmasaydı o beni öldürmüştü," diyerek kendini savundu.

Mağdur Ailesinin Feryadı

Öte yandan, İsmail Çetin'in eşi Aysel Çetin, yaşananların bir husumetten öte, kooperatifteki usulsüzlükleri ortaya çıkardıkları için kasten yapıldığını iddia etti. Aysel Çetin, eşinin ve torunlarının gözü önünde öldürüldüğünü belirterek adalet talebinde bulundu.

Mahkeme Kararı ve Sonrası

Duruşma sırasında yaşanan gergin anlar, mahkeme salonu dışına da taştı. İsmail Çetin'in oğlu Emrah Çetin, sanık yakınlarına tepki gösterdiği için "mahkeme düzenini bozmak" suçundan disiplin hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İrfan B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.