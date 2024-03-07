Aile içi tartışma kanlı bitti! Yanlışlıkla yeğenini vuran dayı

Tartışma Büyüdü

Olay, akşam saatlerinde Doktor Tevfik Atay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevgi Ş. isimli kadın, eşi Selim Ş. ile yaşadığı tartışmanın ardından yan apartmanda oturan annesine sığındı. Ancak Selim Ş.'nin peşinden geldiği kayınvalidesinin evinde tartışma daha da alevlendi.

Dayıdan Şoke Eden Müdahale

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Sevgi Ş.'nin dayısı Mehmet Ali G., evde bulunan tüfeği ile müdahale etmeye karar verdi. Ancak Mehmet Ali G.'nin amacı damadı vurmakken, trajik bir şekilde ateşlenen kurşunlar yeğeni Sevgi Ş.'ye isabet etti.

Sağlık ve Polis Ekipleri Hızla Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sevgi Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.