Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!
Bolu Mudurnu'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı. Sağlık ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti.
Kontrol Kaybı: Direksiyon Hakimiyetini Yitiren Sürücü
Edinilen bilgilere göre, Bahadır K. yönetimindeki 37 SP 555 plakalı otomobil, Mudurnu yönünden Akyazı istikametine doğru seyir halindeyken, Karapınarkavağı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan araç, adeta can pazarının yaşandığı bir sahneye dönüştü.
Hızlı Müdahale: Sağlık ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde
Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Bahadır K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Kazanın Ardından: Soruşturma Başlatıldı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Kazanın ardından bölgede trafik akışı geçici olarak aksarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
07 Mar 2024 - 09:35 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.