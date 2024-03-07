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Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!

Bolu Mudurnu'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı. Sağlık ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!
Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!
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Kontrol Kaybı: Direksiyon Hakimiyetini Yitiren Sürücü

Edinilen bilgilere göre, Bahadır K. yönetimindeki 37 SP 555 plakalı otomobil, Mudurnu yönünden Akyazı istikametine doğru seyir halindeyken, Karapınarkavağı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan araç, adeta can pazarının yaşandığı bir sahneye dönüştü.

Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!

Hızlı Müdahale: Sağlık ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Bahadır K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.Kontrolünü kaybeden sürücü şarampole uçtu!

Kazanın Ardından: Soruşturma Başlatıldı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Kazanın ardından bölgede trafik akışı geçici olarak aksarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

# mudurnu, eğitim, trafik, araç, otomobil, jandarma

07 Mar 2024 - 09:35 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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