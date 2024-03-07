Seçmenle gergin anlar! Davut Güloğlu tartışması
Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan Adayı, ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği bir kahvehanede yaşanan olaylarla gündeme geldi. Güloğlu, yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia ettiği bir konuşma yaparken, bir seçmenin talebi üzerine isim vermekten kaçındı. Bu durum, kahvehanede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Gazetecilerden Tehdit İddiası: Güloğlu'ndan Açıklama Talebi
Güloğlu'nun, "Beni gazeteciler tehdit ediyor. ' Para vermezsen seni alaşağı etmesini biliriz' diyorlar" şeklindeki sözleri üzerine, bir seçmenin "Açıklayın ismini. Bütün kamuoyu bilsin" demesiyle tartışma alevlendi. Güloğlu'nun, "Neyin ismini söyleyeyim? Hepsi" yanıtı, mekandaki gerginliği daha da artırdı.
Mikrofon Masaya, Gerginlik Tavan: Güloğlu ve Vatandaş Arasında Sert Sözler
Tartışmanın büyümesi üzerine Güloğlu, elindeki mikrofonu masaya fırlattı ve vatandaşa "Nerelisin?" diye sordu. Vatandaşın, "Ben buralıyım. Bana mı vuracaksın?" karşılığı, olayın daha da büyümesine neden oldu. Salondakilerin müdahalesiyle gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşmeden önlendi.
Vatandaşın İsyanı: "Biz Soru Soramayacak mıyız?"
Dışarı çıkarılmak istenen vatandaşın, "Çıkmayacağım, neden çıkayım? Kardeşim biz soru soramayacak mıyız?" şeklindeki isyanı, yaşananların özeti gibiydi. Yaklaşık üç dakika süren bu gergin anlar, daha fazla büyümeden sona erdi.
07 Mar 2024 - 09:57 Düzce- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.