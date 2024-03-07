Seçmenle gergin anlar! Davut Güloğlu tartışması

Gazetecilerden Tehdit İddiası: Güloğlu'ndan Açıklama Talebi

Güloğlu'nun, "Beni gazeteciler tehdit ediyor. ' Para vermezsen seni alaşağı etmesini biliriz' diyorlar" şeklindeki sözleri üzerine, bir seçmenin "Açıklayın ismini. Bütün kamuoyu bilsin" demesiyle tartışma alevlendi. Güloğlu'nun, "Neyin ismini söyleyeyim? Hepsi" yanıtı, mekandaki gerginliği daha da artırdı.

Mikrofon Masaya, Gerginlik Tavan: Güloğlu ve Vatandaş Arasında Sert Sözler

Tartışmanın büyümesi üzerine Güloğlu, elindeki mikrofonu masaya fırlattı ve vatandaşa "Nerelisin?" diye sordu. Vatandaşın, "Ben buralıyım. Bana mı vuracaksın?" karşılığı, olayın daha da büyümesine neden oldu. Salondakilerin müdahalesiyle gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşmeden önlendi.

Vatandaşın İsyanı: "Biz Soru Soramayacak mıyız?"

Dışarı çıkarılmak istenen vatandaşın, "Çıkmayacağım, neden çıkayım? Kardeşim biz soru soramayacak mıyız?" şeklindeki isyanı, yaşananların özeti gibiydi. Yaklaşık üç dakika süren bu gergin anlar, daha fazla büyümeden sona erdi.