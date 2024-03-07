Tekstil depo yangını kontrol altına alındı

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Dün akşam saatlerinde başlayan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Yangın, iş makinelerinin de desteğiyle sabaha karşı söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yaklaşık 14 saat süren söndürme çalışmalarının ardından depo, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının neden olduğu hasar, dron yardımıyla havadan çekilen görüntülerle tespit edildi. Yetkililer, yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bölge Sakinleri ve İşletme Sahipleri Endişeli

Yangın, bölge sakinleri ve işletme sahipleri arasında büyük endişe yarattı. Yangının söndürülmesi için gece boyunca süren çalışmalar, bölgede yaşayanların ve işletmelerin güvenliği için hayati önem taşıdı.

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çabası

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında büyük bir özveri gösterdi. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun çabası sayesinde sonuç verdi. Yangın, nihayetinde kontrol altına alınarak söndürüldü.