Tekstil depo yangını kontrol altına alındı
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen büyük çaplı tekstil depo yangını, itfaiye ekiplerinin 14 saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Osmanbeyler köyü Değirmenağzı mevkiinde bulunan bir tekstil atölyesine ait depoda başlayan yangın, bölge sakinlerini ve işletme sahiplerini endişeye sevk etti.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Dün akşam saatlerinde başlayan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Yangın, iş makinelerinin de desteğiyle sabaha karşı söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.
Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Yaklaşık 14 saat süren söndürme çalışmalarının ardından depo, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının neden olduğu hasar, dron yardımıyla havadan çekilen görüntülerle tespit edildi. Yetkililer, yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.
Bölge Sakinleri ve İşletme Sahipleri Endişeli
Yangın, bölge sakinleri ve işletme sahipleri arasında büyük endişe yarattı. Yangının söndürülmesi için gece boyunca süren çalışmalar, bölgede yaşayanların ve işletmelerin güvenliği için hayati önem taşıdı.
İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çabası
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında büyük bir özveri gösterdi. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun çabası sayesinde sonuç verdi. Yangın, nihayetinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
07 Mar 2024 - 10:25 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.