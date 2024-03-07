Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket
Bolu'da, dijital dolandırıcılığa karşı önemli bir adım atıldı. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi, el ele vererek sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Bu kampanya, şehrin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirildi ve her yaştan insanı hedef aldı.
Teknoloji Çağının Getirdiği Tehlikeler
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül, dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte internetin yaygınlaşmasının, kişisel bilgilerin korunması konusunda yeni sorunlar doğurduğunu belirtti. Sahte internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde kişisel ve özel bilgilerin tehlikeye atıldığını, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle hırsızlık ve zarar verme gibi olayların yaşandığını ifade etti.
Toplumsal Farkındalık ve Önleyici Eğitim
20 lise öğrencisi ve polis ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığı konusunda toplumu bilgilendirmek için broşürler dağıttı ve bilgilendirici panolar hazırladı. Bu etkinlikle, dijital dolandırıcılık tehditlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve özellikle gençlerin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi hedeflendi.
Güvenli İnternet Kullanımının Önemi
Kampanya, internet kullanıcılarını sahte siteler ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarırken, güvenli internet kullanımının önemini vurguladı. Aynı zamanda, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması için alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yaptı.
Bu önemli sosyal sorumluluk projesi, Bolu'da dijital dolandırıcılığa karşı toplumsal direncin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Eğitim ve emniyet güçlerinin iş birliğiyle yürütülen bu kampanya, diğer şehirlere de örnek teşkil ediyor.
07 Mar 2024 - 16:15 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.