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Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket

Bolu'da, dijital dolandırıcılığa karşı önemli bir adım atıldı. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi, el ele vererek sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Bu kampanya, şehrin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirildi ve her yaştan insanı hedef aldı.

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Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket
Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket
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Teknoloji Çağının Getirdiği Tehlikeler

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül, dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte internetin yaygınlaşmasının, kişisel bilgilerin korunması konusunda yeni sorunlar doğurduğunu belirtti. Sahte internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde kişisel ve özel bilgilerin tehlikeye atıldığını, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle hırsızlık ve zarar verme gibi olayların yaşandığını ifade etti.

Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket

Toplumsal Farkındalık ve Önleyici Eğitim

20 lise öğrencisi ve polis ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığı konusunda toplumu bilgilendirmek için broşürler dağıttı ve bilgilendirici panolar hazırladı. Bu etkinlikle, dijital dolandırıcılık tehditlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve özellikle gençlerin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi hedeflendi.Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket

Güvenli İnternet Kullanımının Önemi

Kampanya, internet kullanıcılarını sahte siteler ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarırken, güvenli internet kullanımının önemini vurguladı. Aynı zamanda, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması için alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yaptı.Eğitim ve emniyetten sosyal medya dolandırıcılığına karşı ortak hareket

Bu önemli sosyal sorumluluk projesi, Bolu'da dijital dolandırıcılığa karşı toplumsal direncin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Eğitim ve emniyet güçlerinin iş birliğiyle yürütülen bu kampanya, diğer şehirlere de örnek teşkil ediyor.

# Medya, eğitim, teknoloji, polis

07 Mar 2024 - 16:15 Bolu- Asayiş

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