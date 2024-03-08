Bolu Dağı'nda sis engeli!
Bolu Dağı, D-100 kara yolunun en kritik geçiş noktalarından biri olarak bilinir. İstanbul ile Ankara arasındaki bu hayati ulaşım arterinde, özellikle Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sisin görüş mesafesini düşürdüğü gözlemlendi. Sürücüler, bu zorlu koşullar altında dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Sisli Hava, Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Bolu Dağı'nda yaşanan sis olayı, bölgedeki görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Bu durum, sürücüler için potansiyel bir tehlike oluşturarak, onları daha dikkatli olmaya itti. Ancak, sisin yoğun olduğu bu dönemde bile ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bu, sürücülerin yol koşullarına uyum sağlama kapasitesinin ve trafik yönetimindeki etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Sürücülere Önemli Uyarılar
Sis, özellikle Bolu Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde sıkça rastlanan bir meteorolojik olaydır. Bu tür koşullarda sürücülerin ekstra dikkatli olması gerekmektedir. Görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda yavaş sürmek, farları açık tutmak ve gerektiğinde durma mesafesini artırmak hayati önem taşır. Ayrıca, ani manevralardan kaçınmak ve öndeki araçla arasında güvenli bir mesafe bırakmak, olası kazaların önlenmesinde kritik rol oynar.
08 Mar 2024 - 11:22 Bolu- Eğitim
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.