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Bolu Dağı'nda sis engeli!

Bolu Dağı, D-100 kara yolunun en kritik geçiş noktalarından biri olarak bilinir. İstanbul ile Ankara arasındaki bu hayati ulaşım arterinde, özellikle Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sisin görüş mesafesini düşürdüğü gözlemlendi. Sürücüler, bu zorlu koşullar altında dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda sis engeli!
Bolu Dağı'nda sis engeli!
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Sisli Hava, Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda yaşanan sis olayı, bölgedeki görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Bu durum, sürücüler için potansiyel bir tehlike oluşturarak, onları daha dikkatli olmaya itti. Ancak, sisin yoğun olduğu bu dönemde bile ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bu, sürücülerin yol koşullarına uyum sağlama kapasitesinin ve trafik yönetimindeki etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bolu Dağı'nda sis engeli!

Sürücülere Önemli Uyarılar

Sis, özellikle Bolu Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde sıkça rastlanan bir meteorolojik olaydır. Bu tür koşullarda sürücülerin ekstra dikkatli olması gerekmektedir. Görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda yavaş sürmek, farları açık tutmak ve gerektiğinde durma mesafesini artırmak hayati önem taşır. Ayrıca, ani manevralardan kaçınmak ve öndeki araçla arasında güvenli bir mesafe bırakmak, olası kazaların önlenmesinde kritik rol oynar.Bolu Dağı'nda sis engeli!

# trafik

08 Mar 2024 - 11:22 Bolu- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı
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