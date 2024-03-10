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Bolu'da yaşanan cinayette! 13 Yıl sonra 3 tutuklama

Bolu'nun Mengen ilçesi, 13 yıl önce Dorukhan Tüneli civarında işlenen vahşi cinayetle sarsıldı. Uzun yıllar boyunca çözülemeyen bu dava, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu yeni bir döneme girdi. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen kapsamlı operasyonlarla 6 şüpheli yakalandı. Bu zanlılardan 3'ü, adalet önünde hesap vermek üzere tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da yaşanan cinayette! 13 Yıl sonra 3 tutuklama
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Bolu'da Adaletin Peşinde: 13 Yılın Ardından Gelen Tutuklamalar

2011 yılında, Bolu Mengen'de yaşanan ve unutulmayan cinayet, yerel ve ulusal güvenlik güçlerinin kararlı takibi sayesinde yeniden gündeme geldi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, olayın üzerinden geçen uzun yıllara rağmen dosyayı kapatmadı. Yapılan detaylı incelemeler ve sıkı takip sonucunda, cinayetin aydınlatılması için büyük bir adım atıldı.

Bolu'da yaşanan cinayette! 13 Yıl sonra 3 tutuklama

Kapsamlı Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin sorgulamalarının ardından, Yenice Adliyesi'ne sevk edilen bu şahıslardan 3'ü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# karabük, istanbul

10 Mar 2024 - 13:01 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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