Kaza yapan sürücü başka bir motosikletle kaçtı

Kaza Anı: Motosikletten Otomobile Uçuş

Edinilen bilgilere göre, plakası ve kimliği meçhul bir motosiklet sürücüsü, Ömer Faruk L. yönetimindeki 34 CHU 295 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Bu çarpışmanın şiddetiyle havaya savrulan sürücü, İrfan K.'nin kullandığı 41 DH 744 plakalı Ford marka otomobilin üzerine düştü. Kazanın etkisiyle her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Olay Yerinden Kaçış: İkinci Motosikletle Dramatik Kaçış

Kazadan sonra, yerden zorlukla kalkan ve ayakta durmakta güçlük çeken motosiklet sürücüsü, beklenmedik bir şekilde olay yerine gelen başka bir motosikletle hızla uzaklaştı. Bu beklenmedik kaçış, olay yerindeki şaşkınlığı ve karmaşayı daha da artırdı.

Polis Peşinde: Kaçan Sürücünün Peşine Düşüldü

Kaza sonrasında, Düzce polis ekipleri, kaçan gizemli motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma ve takip operasyonu başlatıldı. Bu arada, kaza nedeniyle Mehmet Akif Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu ve zarar gören otomobil sahipleri büyük çaresizlik yaşadı.