Aranan şüpheli yakayı ele verdi
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonuyla, 72 suç kaydı ve 24 ayrı suçtan aranan, 3 yıl boyunca adaletten kaçmayı başaran zanlı sonunda yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu, suç makinesi olarak nitelendirilen şahıs, 15 yıl 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.
Kılık Değiştirme Ustası Yakalandı
Yakalanmamak için sürekli kimlik değiştiren ve akrabalarının kimlik bilgilerini kullanan zanlı, JASAT timlerinin dikkatli takibi sonucu Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde kıskıvrak yakalandı. Bursa ve Zonguldak Jandarma Komutanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon, suçlunun uzun süren kaçış serüvenine son verdi.
Adaletin Pençesinde
Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu operasyon, Jandarma'nın suçlulara göz açtırmayan kararlı tutumunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Operasyonun Başarısı
Zonguldak ve çevre illerdeki suç oranına büyük darbe vuran bu operasyon, Jandarma'nın suç ve suçlularla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. JASAT timleri, gelişmiş takip teknikleri ve saha çalışmalarıyla suçluların peşini bırakmıyor.
10 Mar 2024 - 13:49 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.