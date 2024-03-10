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Aranan şüpheli yakayı ele verdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonuyla, 72 suç kaydı ve 24 ayrı suçtan aranan, 3 yıl boyunca adaletten kaçmayı başaran zanlı sonunda yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu, suç makinesi olarak nitelendirilen şahıs, 15 yıl 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kılık Değiştirme Ustası Yakalandı

Yakalanmamak için sürekli kimlik değiştiren ve akrabalarının kimlik bilgilerini kullanan zanlı, JASAT timlerinin dikkatli takibi sonucu Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde kıskıvrak yakalandı. Bursa ve Zonguldak Jandarma Komutanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon, suçlunun uzun süren kaçış serüvenine son verdi.

Aranan şüpheli yakayı ele verdi

Adaletin Pençesinde

Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bu operasyon, Jandarma'nın suçlulara göz açtırmayan kararlı tutumunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun Başarısı

Zonguldak ve çevre illerdeki suç oranına büyük darbe vuran bu operasyon, Jandarma'nın suç ve suçlularla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. JASAT timleri, gelişmiş takip teknikleri ve saha çalışmalarıyla suçluların peşini bırakmıyor.
# zonguldak, jandarma

10 Mar 2024 - 13:49 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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