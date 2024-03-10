İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!

Emeklilere Özel Mesaj

Akşener'in konuşmasında özellikle emeklilere yönelik mesajlar dikkat çekti. "Emeklileri konuşuyorum, ekonomi dağılır diyorlar" diyerek, emeklilerin sorunlarına dikkat çeken Akşener, İYİ Parti'nin bu konudaki hassasiyetini vurguladı. Erol Serin'in seçilmesi durumunda, İYİ Parti'nin yerel yönetimlerdeki gücünün artacağını ve bu sayede 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç vereceğini belirtti.

Seçim Vaatleri ve Halka Söz

Akşener, seçilmesi halinde Erol Serin'in şehre ve halka nasıl hizmet edeceğini bildiklerini ifade ederek, İYİ Parti'nin belediye başkanı adayını seçmenin önemine değindi. Ayrıca, seçim vaatlerinin yerine getirilmemesi durumunda halkın "ceza" kesme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Esnaf Ziyaretleri ve Destek İsteme

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretleri yaparak birebir temas kurdu. İlçe halkından Erol Serin'e destek olmalarını isteyen Akşener, bu ziyaretlerle seçim öncesi destek turunu sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karabük ziyareti, yerel seçimler öncesinde partisinin adaylarına olan desteğini pekiştirmek ve halkla iç içe olmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Akşener'in emeklilere ve yerel yönetimlerin güçlenmesine dair vurguları, seçim stratejisinin önemli unsurları arasında yer alıyor.