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İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!

Karabük, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önemli ziyaretlerinden birine ev sahipliği yaptı. Akşener, yerel seçimler öncesinde partisinin belediye başkanı adaylarına destek toplamak amacıyla Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi. İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin tarafından coşkuyla karşılanan Akşener, burada halka hitaben önemli açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!
İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!
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Emeklilere Özel Mesaj

Akşener'in konuşmasında özellikle emeklilere yönelik mesajlar dikkat çekti. "Emeklileri konuşuyorum, ekonomi dağılır diyorlar" diyerek, emeklilerin sorunlarına dikkat çeken Akşener, İYİ Parti'nin bu konudaki hassasiyetini vurguladı. Erol Serin'in seçilmesi durumunda, İYİ Parti'nin yerel yönetimlerdeki gücünün artacağını ve bu sayede 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç vereceğini belirtti.

İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!

Seçim Vaatleri ve Halka Söz

Akşener, seçilmesi halinde Erol Serin'in şehre ve halka nasıl hizmet edeceğini bildiklerini ifade ederek, İYİ Parti'nin belediye başkanı adayını seçmenin önemine değindi. Ayrıca, seçim vaatlerinin yerine getirilmemesi durumunda halkın "ceza" kesme hakkına sahip olduğunu söyledi.İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!

Esnaf Ziyaretleri ve Destek İsteme

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretleri yaparak birebir temas kurdu. İlçe halkından Erol Serin'e destek olmalarını isteyen Akşener, bu ziyaretlerle seçim öncesi destek turunu sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karabük ziyareti, yerel seçimler öncesinde partisinin adaylarına olan desteğini pekiştirmek ve halkla iç içe olmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Akşener'in emeklilere ve yerel yönetimlerin güçlenmesine dair vurguları, seçim stratejisinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

# karabük, seçim, destek, belediye

10 Mar 2024 - 13:56 Karabük- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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