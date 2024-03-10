İYİ Parti Lideri Akşener'den Karabük çıkarması!
Karabük, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önemli ziyaretlerinden birine ev sahipliği yaptı. Akşener, yerel seçimler öncesinde partisinin belediye başkanı adaylarına destek toplamak amacıyla Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi. İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Serin tarafından coşkuyla karşılanan Akşener, burada halka hitaben önemli açıklamalarda bulundu.
Emeklilere Özel Mesaj
Akşener'in konuşmasında özellikle emeklilere yönelik mesajlar dikkat çekti. "Emeklileri konuşuyorum, ekonomi dağılır diyorlar" diyerek, emeklilerin sorunlarına dikkat çeken Akşener, İYİ Parti'nin bu konudaki hassasiyetini vurguladı. Erol Serin'in seçilmesi durumunda, İYİ Parti'nin yerel yönetimlerdeki gücünün artacağını ve bu sayede 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç vereceğini belirtti.
Seçim Vaatleri ve Halka Söz
Akşener, seçilmesi halinde Erol Serin'in şehre ve halka nasıl hizmet edeceğini bildiklerini ifade ederek, İYİ Parti'nin belediye başkanı adayını seçmenin önemine değindi. Ayrıca, seçim vaatlerinin yerine getirilmemesi durumunda halkın "ceza" kesme hakkına sahip olduğunu söyledi.
Esnaf Ziyaretleri ve Destek İsteme
Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretleri yaparak birebir temas kurdu. İlçe halkından Erol Serin'e destek olmalarını isteyen Akşener, bu ziyaretlerle seçim öncesi destek turunu sürdürdü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karabük ziyareti, yerel seçimler öncesinde partisinin adaylarına olan desteğini pekiştirmek ve halkla iç içe olmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Akşener'in emeklilere ve yerel yönetimlerin güçlenmesine dair vurguları, seçim stratejisinin önemli unsurları arasında yer alıyor.
10 Mar 2024 - 13:56 Karabük- Siyaset
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.