Korkunç yangında, ahşap ev kül oldu!
Bolu'nun Mudurnu ilçesi, bir yangın faciasına sahne oldu! Tavşansuyu köyünde, yaşanan korkunç olayda Durmuş E'ye ait 2 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederken, yangın büyük bir faciayı engelleyemedi. Ev, acımasız alevlerin pençesinde kısa sürede kullanılamaz hale geldi.
Komşuların Müdahalesiyle Kurtarılan Yürüme Engelli Durmuş E
Yangın sırasında evde bulunan yürüme engelli Durmuş E., komşularının kahramanca müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarıldı. Bu kahramanlık hikayesi, faciadan belki de tek teselliyi oluşturuyor.
Hızlı Müdahale: İtfaiye Ekipleri Olaya Anında Yetişti
Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangınla amansız bir mücadele başladı.
Felaketin İzleri: Evde Büyük Hasar Meydana Geldi
Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu. Alevlerin pençesinde kalan ahşap ev, yangın söndürülse de kullanılamaz hale geldi. Olay yerindeki incelemeler, felaketin izlerini gözler önüne serdi.
Soru İşaretleri: Yangının Sebebi Araştırılıyor
Yangınla ilgili henüz net bir sebep belirlenememiş olsa da, yetkililer olayın kökenine inmek için detaylı bir inceleme başlattılar. Yangının ardındaki sır perdesi, araştırmalar sonucunda aydınlatılacak.
10 Mar 2024 - 15:25 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.