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"Mercek-13" operasyonuyla silah kaçakçılarına darbe

Bolu ve 74 diğer ilde "Mercek-13" operasyonları kapsamında silah kaçakçılarına büyük darbe: 844 silah ele geçirildi, bin 31 şüpheliye işlem yapıldı. Güvenlik güçleri halkın huzuru için çalışıyor.

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"Mercek-13" operasyonuyla silah kaçakçılarına darbe
"Mercek-13" operasyonuyla silah kaçakçılarına darbe
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Bolu'da Operasyonun Etkisi

Bolu, Mercek-13 operasyonlarının odak noktalarından biri oldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, halka açık alanlar, evler, iş yerleri ve yol aramaları dahil olmak üzere geniş bir alanda operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sırasında, ruhsatsız silahların yanı sıra halkın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı da önemli adımlar atıldı.

Operasyonun Detayları ve Sonuçları

Operasyonlar sırasında ele geçirilen 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ve 134 ruhsatsız av tüfeği gibi çeşitli silahlar, suç oranlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok şehirde yüzlerce şüphelinin gözaltına alınması, hukukun üstünlüğünün korunması adına atılmış sağlam adımlar olarak görülebilir.

Bolu ve Diğer İllerdeki Güvenlik Tedbirleri

Mercek-13 operasyonlarının başarısı, devletimizin güvenlik güçlerinin kararlılığını ve suçla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha göstermiştir. Bolu'da ve Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bu operasyonlar, halkın huzuru ve güvenliği için yapılan çalışmaların bir parçasıdır.

# istanbul, izmir, ankara, türkiye, jandarma

11 Mar 2024 - 09:16 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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