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Bolu’da ilk teravih namazı kılındı

Bolu'da Ramazan'ın ilk teravih namazı, Yıldırım Beyazid Camisi'nde kılındı. Kur'an tilaveti ve vaazlar eşliğinde cemaat, ramazan ayının barış ve huzur getirmesini diledi.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da ilk teravih namazı kılındı
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Maneviyatın Adresi: Yıldırım Beyazid Camisi

Yıldırım Beyazid Camisi, Bolu'nun en değerli tarihi yapılarından biri olarak, Ramazan'ın ilk gününde manevi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Camiyi dolduran cemaat, teravih namazının huzur ve birlik içinde eda edilmesini sağladı. Namaz öncesi, Kur'an'ı Kerim'in nazil olduğu bu kutsal ayın ruhunu yansıtan tilavetler ve vaazlar, ibadetin derinliğini artırdı.

Bolu’da ilk teravih namazı kılındı

Ramazan Ayının Getirdiği Umut ve Barış Mesajı

Ramazan ayı, İslam aleminin yanı sıra tüm insanlığa barış ve huzur mesajları veren bir zaman dilimi. Yıldırım Beyazid Camisi'nde edilen dualar, bu ayın tüm dünyaya merhamet, barış ve huzur getirmesi yönünde yoğun bir temenni içerdi. Cemaat, birlik ve beraberlik içinde yapılan ibadetlerle, Ramazan'ın getirdiği manevi atmosferi en derin şekilde hissetti.

11 Mar 2024 - 09:22 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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