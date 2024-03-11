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Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı

Bartın Kurtköy'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'ne giden minibüslerin kaza anı ve sonrasındaki gelişmeler acil müdahale ve trafik tedbirlerini gündeme taşıdı.

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Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı
Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı
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Kazanın Detayları Ortaya Çıktı

İlk belirlemelere göre, Necmi Gökalp idaresindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile Erol Arslan yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs, Kurtköy bölgesinde feci bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolü kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Bu trajik kazada, araçlardan birinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada yaralanan 27 kişi, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahalenin ardından detaylı tedavilerine başlandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verirken, vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını istedi.Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı

Trafik Felaketi ve Alınan Tedbirler

Kaza sonrasında bölgedeki trafik akışı tamamen durduruldu. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgeye yaklaşmamaları önemle rica edildi
# araç, kaza, trafik

11 Mar 2024 - 10:46 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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