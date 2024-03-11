Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı
Bartın Kurtköy'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'ne giden minibüslerin kaza anı ve sonrasındaki gelişmeler acil müdahale ve trafik tedbirlerini gündeme taşıdı.
Kazanın Detayları Ortaya Çıktı
İlk belirlemelere göre, Necmi Gökalp idaresindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile Erol Arslan yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs, Kurtköy bölgesinde feci bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolü kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Bu trajik kazada, araçlardan birinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar ve İlk Müdahale
Kazada yaralanan 27 kişi, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahalenin ardından detaylı tedavilerine başlandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verirken, vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını istedi.
Trafik Felaketi ve Alınan Tedbirler
Kaza sonrasında bölgedeki trafik akışı tamamen durduruldu. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgeye yaklaşmamaları önemle rica edildi
11 Mar 2024 - 10:46 Bartin- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.