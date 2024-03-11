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Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, mevsimlerin eşsiz uyumuna ev sahipliği yapıyor. Bolu'nun bu büyüleyici doğa harikasında, karın beyaz örtüsü altından baharın müjdecileri çiğdemler, renkleriyle göz kamaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada
Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada
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Karlar Altında Baharın İlk İşaretleri

Geçtiğimiz günlerde Abant'a yağan kar, bölgede kar kalınlığını 10 santimetreye kadar ulaştırdı. Ancak soğuk havanın hüküm sürdüğü bu dönemde bile, doğanın direncini ve güzelliğini simgeleyen çiğdemler, kar kütlelerinin arasından başlarını uzatarak çevreye renk katıyor.

Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada

Doğaseverlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının Buluşma Noktası

Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim boyunca doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor. Kar ve çiçeklerin bir arada oluşturduğu bu eşsiz manzara, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Akyazı'dan gelen Hamza Kılıçkeser gibi ziyaretçiler, Abant'ın bu muhteşem güzelliğine hayran kalıyor. Kılıçkeser, "Akyazı’da sıcak vardı. Abant’a geldik kar var. Muhteşem güzellik, artık son kar olabilir" şeklinde duygularını ifade ediyor.Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada

Doğanın Müjdecileri: Çiğdemler

Doğasever Uğur Türesin ise, karlar arasından çiçek açan çiğdemlerin güzelliğine dikkat çekiyor. Türesin, "Çiğdemleri görünce koparmaya kıyamıyorum. Muhteşem güzellikler, bunlar doğanın müjdecileri" diyerek, doğanın bu eşsiz hediyesine olan hayranlığını dile getiriyor.Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada

Abant Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine kışın soğuğunda bile baharın sıcak dokunuşunu hissettiriyor. Kar ve çiğdemlerin bir arada oluşturduğu bu eşsiz manzara, doğanın mucizelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada

11 Mar 2024 - 14:53 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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