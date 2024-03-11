Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada
Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, mevsimlerin eşsiz uyumuna ev sahipliği yapıyor. Bolu'nun bu büyüleyici doğa harikasında, karın beyaz örtüsü altından baharın müjdecileri çiğdemler, renkleriyle göz kamaştırıyor.
Karlar Altında Baharın İlk İşaretleri
Geçtiğimiz günlerde Abant'a yağan kar, bölgede kar kalınlığını 10 santimetreye kadar ulaştırdı. Ancak soğuk havanın hüküm sürdüğü bu dönemde bile, doğanın direncini ve güzelliğini simgeleyen çiğdemler, kar kütlelerinin arasından başlarını uzatarak çevreye renk katıyor.
Doğaseverlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının Buluşma Noktası
Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim boyunca doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor. Kar ve çiçeklerin bir arada oluşturduğu bu eşsiz manzara, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Akyazı'dan gelen Hamza Kılıçkeser gibi ziyaretçiler, Abant'ın bu muhteşem güzelliğine hayran kalıyor. Kılıçkeser, "Akyazı’da sıcak vardı. Abant’a geldik kar var. Muhteşem güzellik, artık son kar olabilir" şeklinde duygularını ifade ediyor.
Doğanın Müjdecileri: Çiğdemler
Doğasever Uğur Türesin ise, karlar arasından çiçek açan çiğdemlerin güzelliğine dikkat çekiyor. Türesin, "Çiğdemleri görünce koparmaya kıyamıyorum. Muhteşem güzellikler, bunlar doğanın müjdecileri" diyerek, doğanın bu eşsiz hediyesine olan hayranlığını dile getiriyor.
Abant Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine kışın soğuğunda bile baharın sıcak dokunuşunu hissettiriyor. Kar ve çiğdemlerin bir arada oluşturduğu bu eşsiz manzara, doğanın mucizelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
11 Mar 2024 - 14:53 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.