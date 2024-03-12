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Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu

Karabük Yenice'de bitkin halde bulunan karaca, Osman Bostancı'nın yardımı ve Doğa Koruma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğaya salındı. Bu olay, doğa koruma bilincinin önemini vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu
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Doğa Koruma Ekipleri Harekete Geçti

Karacanın zor durumda olduğunu fark eden Bostancı, hemen harekete geçti. Yaralı ve bitkin haldeki hayvana su ve yiyecek sağlayarak ilk yardımı uyguladı. Bu sırada köy sakinleri de duruma kayıtsız kalmayarak, karacayla fotoğraf çekme fırsatını değerlendirdi. Ancak asıl kahramanlık, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesiyle başladı.

Ekipler, profesyonel bir yaklaşımla karacaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık durumunu iyileştirmek için gerekli tüm işlemleri titizlikle uygulayan ekip, karacayı tekrar doğal yaşam alanına bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu

Doğaya Saygı ve Koruma Bilinci

Bu olay, doğaya ve orada yaşayan canlılara karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. İnsanların, doğal yaşam alanlarına saygı göstermesi ve yaban hayatı koruma bilincine sahip olması gerektiğini vurguluyor.
# doğa

12 Mar 2024 - 09:26 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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