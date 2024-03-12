Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu

Hızlı Müdahale, Büyük Felaketi Önledi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda üç ahşap ev tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Dumandan Etkilenen Çift Ambulansta Tedavi Edildi

Yangının çıktığı evde yaşayan Adem ve Nimet T. çifti, dumandan etkilenerek sağlık sorunları yaşadı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çift, tedavi altına alındı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Bolu'daki bu felaket, ahşap yapıların yangın riskine karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda vatandaşları uyarırken, benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.