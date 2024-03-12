Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu
Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde, Yayla Sokak'ta meydana gelen yangın felaketi, üç ahşap evi kullanılamaz hale getirdi. 70 yaşındaki epilepsi hastası Adem ve 69 yaşındaki eşi Nimet T'nin yaşadığı iki katlı ahşap evde başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle yangın, bitişikteki iki ahşap eve daha sıçradı.
Hızlı Müdahale, Büyük Felaketi Önledi
Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda üç ahşap ev tamamen kullanılamaz duruma geldi.
Dumandan Etkilenen Çift Ambulansta Tedavi Edildi
Yangının çıktığı evde yaşayan Adem ve Nimet T. çifti, dumandan etkilenerek sağlık sorunları yaşadı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çift, tedavi altına alındı.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Bolu'daki bu felaket, ahşap yapıların yangın riskine karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda vatandaşları uyarırken, benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.
12 Mar 2024 - 10:50 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.