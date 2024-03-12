- G:

Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu?

Bolu Gündem Gazetesi olarak Kalıcı Konutlar Pazarı'nda gerçekleştirdiğimiz seçim anketi sonuçlandı. Vatandaşların Belediye Başkanı olarak tercih ettiği adayı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz ankette, Tanju Özcan, İlhan Durak ve Muhammed Emin Demirkol yarıştı. Peki, ilk 30 oya ulaşan isim kim oldu?

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu?
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu Gündem Gazetesi'nin Bolu'nun Kalıcı Konutlar Pazar yerinde düzenlediği ve canlı yayında anbean izleyicilerle paylaştığı seçim anketi, yerel siyasetin nabzını tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Tanju Özcan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Muhammed Emin Demirkol ve Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) adayı İlhan Durak arasındaki yarışta, vatandaşın tercihi ne oldu?

Vatandaşın Gözünden Adaylar: Kim Neler Söyledi?

Kalıcı Konutlar Pazar yerinde yapılan canlı yayın sırasında vatandaşlar, adaylar hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Tanju Özcan'ın çalışmalarını takdir eden bir vatandaş, "Kendi alanında çalışsın! Benim oyum Tanju Özcan’a" dedi. İlhan Durak'a oy vermeyi planlayan bir diğer vatandaş ise, "Bolu’ya hiçbir şey yapmadı! Oyum İlhan Durak’a" şeklinde konuştu. Muhammed Emin Demirkol için ise bir vatandaş, "Dürüst ve efendi başka nedene gerek yok!" diyerek desteğini belirtti.

Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu?

Canlı Yayın Anketinin Kazananı Kim Oldu?

Yapılan canlı yayın anketi, 30 oy ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Özcan'ın zaferiyle sonuçlandı. Özcan, en yakın rakipleri Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Muhammed Emin Demirkol ve Milliyetçi Harekat Partisi adayı İlhan Durak'a büyük bir fark atarak, Bolu halkının güvenini kazandı. Her iki rakip de sadece 2'şer oy alarak anketi tamamladı.

Seçimlere Doğru Bolu Gündem Gazetesi'nden Anketler Devam Ediyor

Seçimlere sadece 20 gün kala Bolu Gündem Gazetesi, canlı yayın anketlerine devam edecek. Seçim öncesi Bolu halkının nabzını tutmayı devam edeceğiz. Seçim anketleri ile ilgili tüm detayları Bolu Gündem Facebook hesabı üzerinden paylaşacak. Akıllarda soru işareti kalmaması için; https://www.facebook.com/ajansbolu/videos/717414763862780/?vh=e&mibextid=WC7FNe linkinden bu canlı yayına ulaşabilirsiniz.

# seçim, pazar, gündem

12 Mar 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resmi İlandır mask
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Demirciler, Elmalıdere, Kökez ve Şerif Yüksel Şefliklerinde orman emvali boylama ve mesaha işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Demirciler, Elmalıdere, Kökez ve Şerif Yüksel Şefliklerinde orman emvali boylama ve mesaha işi
Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu mask
Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu
Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu mask
Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu
Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada mask
Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada
Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı mask
Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı
Bolu’da ilk teravih namazı kılındı mask
Bolu’da ilk teravih namazı kılındı
"Mercek-13" operasyonuyla silah kaçakçılarına darbe mask
"Mercek-13" operasyonuyla silah kaçakçılarına darbe

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL