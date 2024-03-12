Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu?

Bolu Gündem Gazetesi'nin Bolu'nun Kalıcı Konutlar Pazar yerinde düzenlediği ve canlı yayında anbean izleyicilerle paylaştığı seçim anketi, yerel siyasetin nabzını tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Tanju Özcan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Muhammed Emin Demirkol ve Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) adayı İlhan Durak arasındaki yarışta, vatandaşın tercihi ne oldu?

Vatandaşın Gözünden Adaylar: Kim Neler Söyledi?

Kalıcı Konutlar Pazar yerinde yapılan canlı yayın sırasında vatandaşlar, adaylar hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Tanju Özcan'ın çalışmalarını takdir eden bir vatandaş, "Kendi alanında çalışsın! Benim oyum Tanju Özcan’a" dedi. İlhan Durak'a oy vermeyi planlayan bir diğer vatandaş ise, "Bolu’ya hiçbir şey yapmadı! Oyum İlhan Durak’a" şeklinde konuştu. Muhammed Emin Demirkol için ise bir vatandaş, "Dürüst ve efendi başka nedene gerek yok!" diyerek desteğini belirtti.

Canlı Yayın Anketinin Kazananı Kim Oldu?

Yapılan canlı yayın anketi, 30 oy ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Özcan'ın zaferiyle sonuçlandı. Özcan, en yakın rakipleri Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Muhammed Emin Demirkol ve Milliyetçi Harekat Partisi adayı İlhan Durak'a büyük bir fark atarak, Bolu halkının güvenini kazandı. Her iki rakip de sadece 2'şer oy alarak anketi tamamladı.

Seçimlere Doğru Bolu Gündem Gazetesi'nden Anketler Devam Ediyor

Seçimlere sadece 20 gün kala Bolu Gündem Gazetesi, canlı yayın anketlerine devam edecek. Seçim öncesi Bolu halkının nabzını tutmayı devam edeceğiz. Seçim anketleri ile ilgili tüm detayları Bolu Gündem Facebook hesabı üzerinden paylaşacak. Akıllarda soru işareti kalmaması için; https://www.facebook.com/ajansbolu/videos/717414763862780/?vh=e&mibextid=WC7FNe linkinden bu canlı yayına ulaşabilirsiniz.