-

Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, trafikte aksamalar yaşandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Korku Dolu Anlar: Otomobil Alevlere Teslim

Bolu'nun Avşar köyü mevkii, Anadolu Otoyolu'nda endişe verici bir olaya sahne oldu. Ankara yönüne doğru ilerleyen G.Ö. yönetimindeki 06 HLT 09 plakalı araç, seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark ederek aracını emniyet şeridine çekti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

İtfaiye Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki otomobile müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Trafikte Aksamalar Meydana Geldi

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alternatif yolları kullanarak trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Sürücüler, olayla ilgili bilgilendirilerek dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
# ankara, araç, otomobil

12 Mar 2024 - 13:49 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resmi İlandır mask
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Demirciler, Elmalıdere, Kökez ve Şerif Yüksel Şefliklerinde orman emvali boylama ve mesaha işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Demirciler, Elmalıdere, Kökez ve Şerif Yüksel Şefliklerinde orman emvali boylama ve mesaha işi
Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu? mask
Canlı yayında seçim anketi! Vatandaşın tercihi kim oldu?
Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu mask
Korkutan Yangın! 3 Ahşap ev kül oldu
Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu mask
Bitkin karaca kurtarıldı ve özgürlüğüne kavuştu
Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada mask
Abant Gölü'nde kış ve bahar bir arada
Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı mask
Feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı
Bolu’da ilk teravih namazı kılındı mask
Bolu’da ilk teravih namazı kılındı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL