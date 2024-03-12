Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Korku Dolu Anlar: Otomobil Alevlere Teslim

Bolu'nun Avşar köyü mevkii, Anadolu Otoyolu'nda endişe verici bir olaya sahne oldu. Ankara yönüne doğru ilerleyen G.Ö. yönetimindeki 06 HLT 09 plakalı araç, seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark ederek aracını emniyet şeridine çekti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İtfaiye Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki otomobile müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Trafikte Aksamalar Meydana Geldi

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alternatif yolları kullanarak trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Sürücüler, olayla ilgili bilgilendirilerek dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.