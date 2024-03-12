Anadolu Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, trafikte aksamalar yaşandı.
Korku Dolu Anlar: Otomobil Alevlere Teslim
Bolu'nun Avşar köyü mevkii, Anadolu Otoyolu'nda endişe verici bir olaya sahne oldu. Ankara yönüne doğru ilerleyen G.Ö. yönetimindeki 06 HLT 09 plakalı araç, seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark ederek aracını emniyet şeridine çekti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İtfaiye Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı
Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki otomobile müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Trafikte Aksamalar Meydana Geldi
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alternatif yolları kullanarak trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Sürücüler, olayla ilgili bilgilendirilerek dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
12 Mar 2024 - 13:49 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.