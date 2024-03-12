Kaçak avcılığa sıfır tolerans! Kızıl geyik ve boz ayı vakası
Bolu'nun Mengen ilçesi, kaçak avcılık faaliyetlerine sahne oldu. Köprübaşı köyü yakınlarında, bir enerji işletme tesisinde gerçekleşen bu yasa dışı faaliyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün dikkatini çekti. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, kızıl geyik ve boz ayı avı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Yasa Dışı Avın Peşinde Operasyon
Mengen Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararıyla desteklenen operasyon, jandarma ekiplerinin de katılımıyla enerji işletme tesisinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, derin dondurucularda saklanan kızıl geyik etleri ve hayvansal yağlar ele geçirildi. Ayrıca, tesisin farklı bir bölümünde eski yıllara ait olduğu düşünülen geyik boynuzları bulundu. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğunu ortaya koydu.
Kaçak Avcılara Hukuki İşlem
Enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ve yardımcısı M.K. hakkında, bulgular ışığında suç duyurusunda bulunuldu. Bu vakalar, bölgedeki yaban hayatının korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.
12 Mar 2024 - 14:52 Bolu/ Mengen- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.