Kaçak avcılığa sıfır tolerans! Kızıl geyik ve boz ayı vakası

Yasa Dışı Avın Peşinde Operasyon

Mengen Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararıyla desteklenen operasyon, jandarma ekiplerinin de katılımıyla enerji işletme tesisinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, derin dondurucularda saklanan kızıl geyik etleri ve hayvansal yağlar ele geçirildi. Ayrıca, tesisin farklı bir bölümünde eski yıllara ait olduğu düşünülen geyik boynuzları bulundu. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğunu ortaya koydu.

Kaçak Avcılara Hukuki İşlem

Enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ve yardımcısı M.K. hakkında, bulgular ışığında suç duyurusunda bulunuldu. Bu vakalar, bölgedeki yaban hayatının korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.