İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı
Bolu'da Zeki K. İsimli vatandaşın, işaret parmağına sıkışan yüzük, acil yardım çağrısı üzerine itfaiye tarafından çıkarıldı.
Acil Durum: Yüzük Sıkışması
Zeki K. isimli Bolulu vatandaş, evde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu işaret parmağına taktığı yüzüğün sıkışmasıyla karşı karşıya kaldı. Durumun ciddiyetini fark eden Zeki K., hemen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne başvurdu. Ancak, hastanede yapılan ilk müdahaleler yetersiz kaldı ve yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiyenin Zorlu Mücadelesi
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, deneyim ve ekipmanlarını kullanarak zorlu bir kurtarma operasyonuna başladı. Demir kaşık ve spiral gibi özel araçlarla yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda, Zeki K.'nın parmağındaki yüzük başarıyla çıkarıldı.
Sağlık Tehlikesi Önlendi
Yüzük çıkarıldıktan sonra Zeki K.'nın işaret parmağının ciddi şekilde şiştiği gözlemlendi. Uzmanlar, yüzüğün daha fazla süre parmakta kalması durumunda kangren olma riskinin bulunduğunu belirtti. Bu başarılı müdahale sayesinde, olası bir sağlık tehlikesi önlendi.
14 Mar 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.