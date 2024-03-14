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İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı

Bolu'da Zeki K. İsimli vatandaşın, işaret parmağına sıkışan yüzük, acil yardım çağrısı üzerine itfaiye tarafından çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı
İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı
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Acil Durum: Yüzük Sıkışması

Zeki K. isimli Bolulu vatandaş, evde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu işaret parmağına taktığı yüzüğün sıkışmasıyla karşı karşıya kaldı. Durumun ciddiyetini fark eden Zeki K., hemen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne başvurdu. Ancak, hastanede yapılan ilk müdahaleler yetersiz kaldı ve yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı

İtfaiyenin Zorlu Mücadelesi

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, deneyim ve ekipmanlarını kullanarak zorlu bir kurtarma operasyonuna başladı. Demir kaşık ve spiral gibi özel araçlarla yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda, Zeki K.'nın parmağındaki yüzük başarıyla çıkarıldı.İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı

Sağlık Tehlikesi Önlendi

Yüzük çıkarıldıktan sonra Zeki K.'nın işaret parmağının ciddi şekilde şiştiği gözlemlendi. Uzmanlar, yüzüğün daha fazla süre parmakta kalması durumunda kangren olma riskinin bulunduğunu belirtti. Bu başarılı müdahale sayesinde, olası bir sağlık tehlikesi önlendi.İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı
# kaza

14 Mar 2024 - 09:18 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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