İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı

Acil Durum: Yüzük Sıkışması

Zeki K. isimli Bolulu vatandaş, evde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu işaret parmağına taktığı yüzüğün sıkışmasıyla karşı karşıya kaldı. Durumun ciddiyetini fark eden Zeki K., hemen Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne başvurdu. Ancak, hastanede yapılan ilk müdahaleler yetersiz kaldı ve yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiyenin Zorlu Mücadelesi

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, deneyim ve ekipmanlarını kullanarak zorlu bir kurtarma operasyonuna başladı. Demir kaşık ve spiral gibi özel araçlarla yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda, Zeki K.'nın parmağındaki yüzük başarıyla çıkarıldı.

Sağlık Tehlikesi Önlendi

Yüzük çıkarıldıktan sonra Zeki K.'nın işaret parmağının ciddi şekilde şiştiği gözlemlendi. Uzmanlar, yüzüğün daha fazla süre parmakta kalması durumunda kangren olma riskinin bulunduğunu belirtti. Bu başarılı müdahale sayesinde, olası bir sağlık tehlikesi önlendi.