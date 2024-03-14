Korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Mahalleli Seferber Oldu: Yangına Hortumlarla Müdahale

Yangının fark edilmesiyle birlikte, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Hortumlarla yangına müdahale eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin gelmesine kadar alevlerle mücadele etti. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, profesyonel müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Tahliye Edilen Bina ve Kayıplar

Yangının dumanları, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşları da etkiledi. Güvenlik önlemleri kapsamında, yangının çıktığı bina hızla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, yangında 4 kuruluk malzeme kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Yetkililerden Açıklama: Yangın Kontrol Altında

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış sebebi üzerinde detaylı bir inceleme başlattı. Vatandaşların hızlı ihbarı ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.