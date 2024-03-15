Gençlerle buluşan Bakan Kacır'dan ilham verici mesajlar

Türkiye'nin Uzay Yolculuğunda Gençler Öncü Olacak

Bolu'daki etkinlikler kapsamında Valilik ziyareti ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Kacır, Türkiye'nin uzay ve savunma sanayisindeki başarı hikayelerini gençlerle paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da eşlik ettiği programda, Kacır, gençlerin bu başarı hikayelerine yeni sayfalar ekleyeceğine inandığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin Geleceği

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk gençliğini merkeze aldığını, tam bağımsızlık vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini ifade etti. Savunma sanayisinde elde edilen başarıların, gençlerin potansiyeli ve devletin desteğiyle uzay bilimleri ve teknolojilerinde de tekrarlanacağını vurguladı.

Uzay Ekonomisinde Türkiye'nin Hedefleri

Kacır, uzay alanında küresel ekonomiden Türkiye'nin pay alması için yapılan çalışmalara değinerek, milli görüntüleme uyduları, İMECE uydusu ve yakında uzaya gönderilecek TÜRKSAT 6A gibi projelerle Türkiye'nin uzay teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini anlattı. Milli hibrit roket motorlarıyla Ay'a ulaşma hedefinin de gençlerin katkılarıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Gençlerin Önemi ve Devletin Destek Mesajı

Bakan Kacır, gençlere olan inancını ve onların başarılarına verilecek desteği yineleyerek, Türkiye'nin uzay ve savunma sanayisinde dünya çapında işler başarmaya devam edeceğini söyledi. Program, Bakan Kacır'ın sanayiciler ve iş insanlarıyla yaptığı toplantılar ve AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluşmasıyla sona erdi.