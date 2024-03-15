Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü!
Bolu Çaydurt Alıçören'de Rıdvan Özcan’a ait Ev çıkan yangında küle döndü. Yangında 2 hayvan telef olurken mahalleli korku dolu anlar yaşadı, haberde…
Bolu'nun Alıçören Mahallesi'nde çıkan yangın felaketi, bir evi tamamen yok etti ve 2 masum hayvanın ölümüne neden oldu. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi ve mahalle sakinlerinin endişesi içinde geçen olaylar, detaylarıyla haberimizde.
Bolu'da yangın paniği: Alıçören Mahallesi'nde korku dolu anlar
Bolu'nun Çaydurt bölgesi, Alıçören Mahallesi'nde yaşanan yangın felaketi, bölge sakinlerini derin bir endişeye sürükledi. Rıdvan Özcan'ın evinde başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, hızla çevreye yayıldı.
Alevlerin yıkıcı gücü
Yangın, evin kazan dairesinden başlayarak yanındaki odunluk ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını güçleştirdi.
İtfaiyenin zorlu mücadelesi
Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına karşı hızlı ve etkili bir müdahalede bulundu. Yoğun çaba ve çalışma sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede soğutma işlemleri sürdürüldü.
Hayvanlar mağdur oldu
Yangında, insanların zarar görmemesi tek teselli kaynağı olurken, 2 hayvanın yangından etkilenerek hayatını kaybetmesi, mahalle sakinleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yangının çıkış nedenine dair resmi bir açıklama yapılmamış olup, yetkililer yangının kaynağını belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.
Tedirginlik ve önlem çağrısı
Alıçören Mahallesi'ndeki bu yangın, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi adına yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
15 Mar 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Gündem
Mahreç Elif Sarıhan
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.