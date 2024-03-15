Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü!

Bolu'nun Alıçören Mahallesi'nde çıkan yangın felaketi, bir evi tamamen yok etti ve 2 masum hayvanın ölümüne neden oldu. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi ve mahalle sakinlerinin endişesi içinde geçen olaylar, detaylarıyla haberimizde.

Bolu'da yangın paniği: Alıçören Mahallesi'nde korku dolu anlar

Bolu'nun Çaydurt bölgesi, Alıçören Mahallesi'nde yaşanan yangın felaketi, bölge sakinlerini derin bir endişeye sürükledi. Rıdvan Özcan'ın evinde başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, hızla çevreye yayıldı.

Alevlerin yıkıcı gücü

Yangın, evin kazan dairesinden başlayarak yanındaki odunluk ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

İtfaiyenin zorlu mücadelesi

Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına karşı hızlı ve etkili bir müdahalede bulundu. Yoğun çaba ve çalışma sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede soğutma işlemleri sürdürüldü.

Hayvanlar mağdur oldu

Yangında, insanların zarar görmemesi tek teselli kaynağı olurken, 2 hayvanın yangından etkilenerek hayatını kaybetmesi, mahalle sakinleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine dair resmi bir açıklama yapılmamış olup, yetkililer yangının kaynağını belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

Tedirginlik ve önlem çağrısı

Alıçören Mahallesi'ndeki bu yangın, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi adına yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.