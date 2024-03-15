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Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü

Bolu Dağı'nda yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürerek ulaşımı zorlaştırıyor. Düzce, Bakacak, Karanlıkdere ve Darıyeri bölgelerinde sürücüler için güvenlik uyarıları artıyor.

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Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
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Yoğun Sis, Bolu Dağı'nda Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olarak biliniyor. Ancak mevcut hava koşulları, özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde, sürücüler için tehlikeli seviyelere ulaşan görüş mesafesi sorunlarına yol açıyor. Bölgede görev yapan ekipler, olası olumsuzluklara karşı tedbirler alıyor ve sürücüleri asgari hız limitlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü

Güvenlik Önlemleri ve Sürücü Uyarıları

Bolu Dağı'ndaki sis, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Bölgede çalışan ekipler, görüş mesafesinin düşük olduğu noktalarda sürücüleri daha dikkatli olmaları için uyarıyor. Ayrıca, sürücülerin hızlarını minimuma indirmeleri ve olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları isteniyor.Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü

Bolu Dağı'nda Sis Engeli: Görüş Mesafesi Kritik Seviyelerde

Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun sis, bölgeyi Türkiye'nin en zorlu geçiş noktalarından biri haline getiriyor. Sürücüler, özellikle yağmurun da etkisiyle görüş mesafesinin kritik seviyelere düştüğü bölgelerde ekstra dikkatli olmak zorunda. Bölgedeki ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele ederek, ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
# türkiye

15 Mar 2024 - 14:20 Bolu- Gündem

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