Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
Bolu Dağı'nda yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye düşürerek ulaşımı zorlaştırıyor. Düzce, Bakacak, Karanlıkdere ve Darıyeri bölgelerinde sürücüler için güvenlik uyarıları artıyor.
Yoğun Sis, Bolu Dağı'nda Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olarak biliniyor. Ancak mevcut hava koşulları, özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde, sürücüler için tehlikeli seviyelere ulaşan görüş mesafesi sorunlarına yol açıyor. Bölgede görev yapan ekipler, olası olumsuzluklara karşı tedbirler alıyor ve sürücüleri asgari hız limitlerine uymaları konusunda uyarıyor.
Güvenlik Önlemleri ve Sürücü Uyarıları
Bolu Dağı'ndaki sis, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Bölgede çalışan ekipler, görüş mesafesinin düşük olduğu noktalarda sürücüleri daha dikkatli olmaları için uyarıyor. Ayrıca, sürücülerin hızlarını minimuma indirmeleri ve olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları isteniyor.
Bolu Dağı'nda Sis Engeli: Görüş Mesafesi Kritik Seviyelerde
Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun sis, bölgeyi Türkiye'nin en zorlu geçiş noktalarından biri haline getiriyor. Sürücüler, özellikle yağmurun da etkisiyle görüş mesafesinin kritik seviyelere düştüğü bölgelerde ekstra dikkatli olmak zorunda. Bölgedeki ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele ederek, ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
15 Mar 2024 - 14:20 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.