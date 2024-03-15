Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı bölgesinde, yağışlı hava koşulları nedeniyle kayganlaşan zemin, tehlikeli bir kazaya sebep oldu. İstanbul yönünde ilerleyen çimento yüklü bir tırın silobas dorsesi, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi ve otoyolun iki şeridini trafiğe kapattı.
Yağmur Altında Kontrol Kaybı
Kaza, Bolu Dağı'nın zorlu geçiş noktasında, İlker Erdem Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Uğur Y. idaresindeki 37 EK 309 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, aracı durdurmak için büyük çaba sarf etse de, bağlı olduğu silobas dorsesi devrildi.
Otoyolda Ulaşım Aksadı
Kazanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, devrilen dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapanırken, durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ulaşan polis ve Karayolları ekipleri, bölgeye vinç çağırarak devrilen silobası kaldırdı. Bu süreçte trafik, yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.
Güvenlik ve Tedbir Çağrısı
Bu kaza, özellikle yağışlı ve kaygan yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek adına sürücülere hızlarını azaltma, yeterli takip mesafesini koruma ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri uygulama çağrısında bulundu.
15 Mar 2024 - 15:20 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.