Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Yağmur Altında Kontrol Kaybı

Kaza, Bolu Dağı'nın zorlu geçiş noktasında, İlker Erdem Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Uğur Y. idaresindeki 37 EK 309 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, aracı durdurmak için büyük çaba sarf etse de, bağlı olduğu silobas dorsesi devrildi.

Otoyolda Ulaşım Aksadı

Kazanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, devrilen dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapanırken, durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ulaşan polis ve Karayolları ekipleri, bölgeye vinç çağırarak devrilen silobası kaldırdı. Bu süreçte trafik, yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Güvenlik ve Tedbir Çağrısı

Bu kaza, özellikle yağışlı ve kaygan yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek adına sürücülere hızlarını azaltma, yeterli takip mesafesini koruma ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri uygulama çağrısında bulundu.