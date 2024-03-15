-

Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı bölgesinde, yağışlı hava koşulları nedeniyle kayganlaşan zemin, tehlikeli bir kazaya sebep oldu. İstanbul yönünde ilerleyen çimento yüklü bir tırın silobas dorsesi, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi ve otoyolun iki şeridini trafiğe kapattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
+3
Büyütmek için resme tıklayın

Yağmur Altında Kontrol Kaybı

Kaza, Bolu Dağı'nın zorlu geçiş noktasında, İlker Erdem Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Uğur Y. idaresindeki 37 EK 309 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, aracı durdurmak için büyük çaba sarf etse de, bağlı olduğu silobas dorsesi devrildi.

Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Otoyolda Ulaşım Aksadı

Kazanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, devrilen dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapanırken, durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ulaşan polis ve Karayolları ekipleri, bölgeye vinç çağırarak devrilen silobası kaldırdı. Bu süreçte trafik, yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!

Güvenlik ve Tedbir Çağrısı

Bu kaza, özellikle yağışlı ve kaygan yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek adına sürücülere hızlarını azaltma, yeterli takip mesafesini koruma ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri uygulama çağrısında bulundu.Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
# polis, istanbul, kaza, trafik

15 Mar 2024 - 15:20 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tüm Orman İşletme şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tüm Orman İşletme şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bolu Afad il hizmet binaları ve yönetim merkezi binaları yapım işi Bolu İl Özel İdaresi Resmi İlandır mask
Bolu Afad il hizmet binaları ve yönetim merkezi binaları yapım işi Bolu İl Özel İdaresi
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resmi İlandır mask
Otopark, yağmur suyu hattı inşaatı, açık alan aydınlatması ve doğalgaz tesisatı işleri yaptırılacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi! mask
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü mask
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü! mask
Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü!
Gençlerle buluşan Bakan Kacır'dan ilham verici mesajlar mask
Gençlerle buluşan Bakan Kacır'dan ilham verici mesajlar
Korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı mask
Korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı
İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı mask
İtfaiye, sıkışan yüzüğü çıkardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL