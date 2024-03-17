BBP lideri Destici'den Bolu'da iftar buluşması

BBP'nin Yerel Seçim Hedefleri ve Cumhur İttifakı İşbirliği

Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı içindeki yerine ve ittifakın geçmişteki başarılarına değindi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin, yerel seçimlerde de devam edeceğini ifade etti. Bolu ve Gerede'de Cumhur İttifakı'nın güçlü adaylarıyla seçime girileceğini belirten Destici, demokratik ve kardeşçe bir yarış olacağını söyledi.

Emeklilik Maaşları ve Bayram İkramiyeleri

Destici, emeklilik maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu. En düşük emekli maaşının 17 bin lira olması gerektiğini vurgulayan BBP lideri, bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğini dile getirdi. Ramazan ve Kurban Bayramı için sırasıyla 5 bin lira ve 10 bin lira ikramiye önerisinde bulundu.

Destici ve Adaylar Halktan Destek İstedi

Programın sonunda Mustafa Destici, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla birlikte sahneye çıkarak, katılımcılardan destek talep etti. BBP'nin yerel seçimlerdeki hedeflerine ulaşması için halkın desteğinin önemine vurgu yaptı.