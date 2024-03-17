- G:

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Takımın geleceğine dair umutlu mesajlar verdi.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Bodrum FK'nın evinde Boluspor ile karşı karşıya geldiği Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki maç, nefes kesen anlara sahne oldu. İki takımın da kritik puanlar için mücadele ettiği bu karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

İsmet Taşdemir: "Galibiyet serisine dönüş yakın"

Son dört haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bodrum FK'nın çalıştırıcısı İsmet Taşdemir, takımın en kısa sürede galibiyetle tanışacağına olan inancını dile getirdi. Taşdemir, her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, oyunun kalitesinden memnun olduğunu, ancak son pas ve son vuruşlardaki eksikliklerin galibiyeti engellediğini belirtti.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Seyircisiz maçların atmosfer eksikliği

Takımın teknik direktörü, seyircisiz oynanan maçların genellikle atmosferden yoksun olduğunu ve bu durumun maçın genel kalitesini etkileyebileceğini ifade etti. Taşdemir, oyuncularının maç boyunca üstün bir performans sergilediğini, ancak final paslarındaki ve son vuruşlardaki beceriksizliklerin puan kaybına neden olduğunu vurguladı.
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Bodrum FK'nın ileriye bakışı

İsmet Taşdemir, kalan 7 maçta takımın her hafta üzerine koyarak ilerleyeceğine ve yeniden galibiyet serisi yakalayacağına dair güvenini ifade etti. Geçmişte benzer bir durumdan başarıyla çıktıklarını hatırlatan Taşdemir, takımın ve oyuncuların kazanma arzusunun yüksek olduğunu, ancak bu maçta istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtti.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

# boluspor, Bodrum FK

17 Mar 2024 - 18:41 Muğla/ Bodrum- Spor

Mahreç  Osman Aykan
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Düzeltme İlanı Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Resmi İlandır mask
Düzeltme İlanı Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı
Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tüm Orman İşletme şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tüm Orman İşletme şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu mask
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Oynamayı seven bir takımız" mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: "Oynamayı seven bir takımız"
BBP lideri Destici'den Bolu'da iftar buluşması mask
BBP lideri Destici'den Bolu'da iftar buluşması
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi! mask
Çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü mask
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü
Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü! mask
Alıçören’de korkutan yangın: Ev küle döndü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL