Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Bodrum FK'nın evinde Boluspor ile karşı karşıya geldiği Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki maç, nefes kesen anlara sahne oldu. İki takımın da kritik puanlar için mücadele ettiği bu karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Taşdemir: "Galibiyet serisine dönüş yakın"

Son dört haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bodrum FK'nın çalıştırıcısı İsmet Taşdemir, takımın en kısa sürede galibiyetle tanışacağına olan inancını dile getirdi. Taşdemir, her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, oyunun kalitesinden memnun olduğunu, ancak son pas ve son vuruşlardaki eksikliklerin galibiyeti engellediğini belirtti.

Seyircisiz maçların atmosfer eksikliği

Takımın teknik direktörü, seyircisiz oynanan maçların genellikle atmosferden yoksun olduğunu ve bu durumun maçın genel kalitesini etkileyebileceğini ifade etti. Taşdemir, oyuncularının maç boyunca üstün bir performans sergilediğini, ancak final paslarındaki ve son vuruşlardaki beceriksizliklerin puan kaybına neden olduğunu vurguladı.

Bodrum FK'nın ileriye bakışı

İsmet Taşdemir, kalan 7 maçta takımın her hafta üzerine koyarak ilerleyeceğine ve yeniden galibiyet serisi yakalayacağına dair güvenini ifade etti. Geçmişte benzer bir durumdan başarıyla çıktıklarını hatırlatan Taşdemir, takımın ve oyuncuların kazanma arzusunun yüksek olduğunu, ancak bu maçta istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtti.