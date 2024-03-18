Yeni Güney Çevre Yolu resmi açılışı gerçekleşti!
Bolu'da açılan Yeni Güney Çevre Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Ulaşım süresini 15'den 2 dakikaya indirerek, yıllık 205 milyon lira tasarruf ve 2.748 ton karbon azaltımı sağlıyor.
Hız ve Tasarruf Bir Arada
Bolu'da, ulaşımı köklü bir şekilde değiştiren Yeni Güney Çevre Yolu, resmi açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımıyla gerçekleştirdi. 2016'da başlayan ve 2024'te tamamlanan proje, D-100 kara yolundan Mudurnu ve Göynük gibi tarihi ilçelere kesintisiz erişim sağlayarak, yolculuk süresini 15 dakikadan sadece 2 dakikaya indirdi. Bu yenilik, sadece zaman kazancı değil, aynı zamanda yıllık 205 milyon lira tasarruf ve 2 bin 748 ton karbon emisyonu azalması anlamına geliyor.
Çevreci ve Kullanıcı Dostu Tasarım
Bolu Güney Çevre Yolu, 30 metrelik köprü ve 2 hemzemin kavşak içeren 2,9 km uzunluğundaki bölünmüş yoluyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Bolu halkının kullanımına sunulan 2,9 km uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu da projenin çevreci yönünü güçlendiriyor.
Siyasetin Hizmet Boyutu
Bakan Yardımcısı Boyraz, siyasetin amacının şehirlerin ve ülkenin gelişimi olduğunu vurgulayarak, Bolu için planlanan diğer ulaşım projelerine de değindi. Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri'ne işaret eden Boyraz, seçimlerin önemine dikkat çekti ve Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'un projelerini öne çıkardı.
18 Mar 2024 - 15:48 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.