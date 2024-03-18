Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı
Bolu Mudurnu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale eden 2 kişi yaralandı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Yangının Adresi: Feruz Köyü
Mudurnu'ya bağlı Feruz köyünde, Mehmet Ç.'nin evinde başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da yardımıyla hızla büyüdü. İlk olarak bir evi saran alevler, ardından yanındaki 2 katlı ahşap eve ve samanlığa sıçradı. Samanlıkta bulunan balyaların alev almasıyla yangın daha da büyüyerek, dışarıda park halindeki bir traktörü de kapsama alanına aldı.
Kahraman Vatandaşlar Yaralandı
Yangını fark eden köy sakinleri, hemen müdahale etmek için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 2 vatandaş, bu süreçte ellerinden yaralandı. Yaralılar, çevredeki diğer vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonucu hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin Mücadelesi ve Zararın Boyutu
Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.
Yangın, Mudurnu'nun Feruz köyünde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 3 evi ve 1 samanlığı kül etti. Yangına müdahale ederken 2 vatandaş yaralandı.
18 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.