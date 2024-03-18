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Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

Bolu Mudurnu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale eden 2 kişi yaralandı. Yangının sebebi araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı
Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı
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Yangının Adresi: Feruz Köyü

Mudurnu'ya bağlı Feruz köyünde, Mehmet Ç.'nin evinde başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da yardımıyla hızla büyüdü. İlk olarak bir evi saran alevler, ardından yanındaki 2 katlı ahşap eve ve samanlığa sıçradı. Samanlıkta bulunan balyaların alev almasıyla yangın daha da büyüyerek, dışarıda park halindeki bir traktörü de kapsama alanına aldı.

Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

Kahraman Vatandaşlar Yaralandı

Yangını fark eden köy sakinleri, hemen müdahale etmek için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 2 vatandaş, bu süreçte ellerinden yaralandı. Yaralılar, çevredeki diğer vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonucu hastaneye kaldırıldı.Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

İtfaiyenin Mücadelesi ve Zararın Boyutu

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

Yangın, Mudurnu'nun Feruz köyünde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 3 evi ve 1 samanlığı kül etti. Yangına müdahale ederken 2 vatandaş yaralandı.Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

# mudurnu

18 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

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