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Korkunç yangın kontrol altına alındı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana gelen yangın, üç ahşap evi ve bir samanlığı küle çevirdi. 5 saat süren mücadele sonucu kontrol altına alınan yangın, bölge sakinlerini derinden etkiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç yangın kontrol altına alındı!
Korkunç yangın kontrol altına alındı!
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Yangının Detayları ve Müdahale Çabaları

12.00 sıralarında başlayan yangın, Mehmet Ç.'nin evinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla çevredeki diğer evlere ve bir samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve yerel halkın kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalelere rağmen yangın, büyük zarara yol açtı. İki vatandaşın yaralanması ve bir traktörün yanması da yangının getirdiği acıları artırdı.

Korkunç yangın kontrol altına alındı!

Devletin ve Yerel Yönetimin Destek Mesajları

Yangının söndürülmesinin ardından, evlerini ve eşyalarını kaybeden ailelerin yasını paylaşan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, devletin desteğinin süreceğini belirtti. Kalaycıoğlu'nun "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" sözleri, mağdur ailelere moral verdi.

Korkunç yangın kontrol altına alındı!
Korkunç yangın kontrol altına alındı!
Korkunç yangın kontrol altına alındı!
# destek, mudurnu

19 Mar 2024 - 09:24 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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