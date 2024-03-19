Korkunç yangın kontrol altına alındı!
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana gelen yangın, üç ahşap evi ve bir samanlığı küle çevirdi. 5 saat süren mücadele sonucu kontrol altına alınan yangın, bölge sakinlerini derinden etkiledi.
Yangının Detayları ve Müdahale Çabaları
12.00 sıralarında başlayan yangın, Mehmet Ç.'nin evinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla çevredeki diğer evlere ve bir samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve yerel halkın kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalelere rağmen yangın, büyük zarara yol açtı. İki vatandaşın yaralanması ve bir traktörün yanması da yangının getirdiği acıları artırdı.
Devletin ve Yerel Yönetimin Destek Mesajları
Yangının söndürülmesinin ardından, evlerini ve eşyalarını kaybeden ailelerin yasını paylaşan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, devletin desteğinin süreceğini belirtti. Kalaycıoğlu'nun "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" sözleri, mağdur ailelere moral verdi.
19 Mar 2024 - 09:24 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.