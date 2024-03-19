Korkunç yangın kontrol altına alındı!

Yangının Detayları ve Müdahale Çabaları

12.00 sıralarında başlayan yangın, Mehmet Ç.'nin evinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla çevredeki diğer evlere ve bir samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve yerel halkın kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalelere rağmen yangın, büyük zarara yol açtı. İki vatandaşın yaralanması ve bir traktörün yanması da yangının getirdiği acıları artırdı.

Devletin ve Yerel Yönetimin Destek Mesajları

Yangının söndürülmesinin ardından, evlerini ve eşyalarını kaybeden ailelerin yasını paylaşan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, devletin desteğinin süreceğini belirtti. Kalaycıoğlu'nun "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" sözleri, mağdur ailelere moral verdi.