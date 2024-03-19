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Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Türk milletinin kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel bir video klibi ile tarihi bir anı yeniden canlandırdı. Bu özel günlerde, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde sergilediği eşsiz kahramanlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da desteğiyle hazırlanan etkileyici bir klipte gözler önüne serildi.

İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi
Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi
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Tarihi Yeniden Yaşamak: Çanakkale Ruhu Ekranlarda

Klibin merkezinde, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan zorluklar ve askerlerimizin bu zorluklar karşısındaki mücadele azmi yer alıyor. Jandarma erlerinin ekmek ve üzüm hoşafı ile nasıl ayakta kaldıkları, savaşın zorlu koşullarına rağmen nasıl birlik ve beraberlik içinde hareket ettikleri dramatik bir şekilde gösteriliyor. Bu sahneler, izleyicilere o dönemin şartlarını hissettirirken, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik mesajı veriyor.Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Hazırlanan klip, sosyal medyada yayınlandığı andan itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi ve takdir topladı. Paylaşılan videoda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleriyle, ulusal birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi

# jandarma

19 Mar 2024 - 09:52 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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