Korkunç cinayet, güvenlik kamerasında yansıdı

Tartışma Kanlı Bitti: Recep Hamleci'nin Ölümü

Olay, Recep Hamleci isimli şahsın, A.S. ile kıraathanede başlayan tartışması sonucu bıçaklanmasıyla meydana geldi. Tartışmanın büyümesi ve sonucunda yaşanan kavga, Hamleci'nin hayatını kaybetmesiyle sona ulaştı. Olayın ardından A.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerasında Son Anlar: Hastaneye Taşınma Çabası

Recep Hamleci'nin bıçaklandıktan sonraki acı dolu anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağır yaralı Hamleci'nin bir kişi tarafından araca taşınarak acil yardım için hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor. Olay sonrası yakalanan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.