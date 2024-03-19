Korkunç cinayet, güvenlik kamerasında yansıdı
Karabük Safranbolu'da yaşanan bıçaklı kavga sonucu Recep Hamleci'nin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı halde hastaneye taşınan Hamleci'nin son anları ve olayın detayları.
Tartışma Kanlı Bitti: Recep Hamleci'nin Ölümü
Olay, Recep Hamleci isimli şahsın, A.S. ile kıraathanede başlayan tartışması sonucu bıçaklanmasıyla meydana geldi. Tartışmanın büyümesi ve sonucunda yaşanan kavga, Hamleci'nin hayatını kaybetmesiyle sona ulaştı. Olayın ardından A.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik Kamerasında Son Anlar: Hastaneye Taşınma Çabası
Recep Hamleci'nin bıçaklandıktan sonraki acı dolu anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağır yaralı Hamleci'nin bir kişi tarafından araca taşınarak acil yardım için hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor. Olay sonrası yakalanan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Mar 2024 - 09:59 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.