“Patates diyarı” Bolu'da ekim mesaisi başladı
"Patates Diyarı"nda çiftçiler, ekim mesaisine hız verdi. Geçmişte patates ekimini bırakıp dane mısır üretimine yönelen Bolulu üreticiler, bu sezon yeniden patates ekimine geri döndü. Yüksek maliyetlere rağmen, çiftçiler yeni sezondan umutlu.
Patates Ekiminde Yeniden Yükseliş
Bolu'daki patates tarlaları, mart ayının sonları ve nisan ayının başlarında tekrar hareketlendi. Geçtiğimiz yıllarda dane mısır üretimine kayan çiftçiler, zararlarının ardından tekrar patates ekimine yönelme kararı aldı. Bu değişim, kent genelinde patates tarlalarının sayısının artmasına yol açtı.
Maliyetler ve Umutlar
Çiftçilerden Ahmet Sarıalan, son iki yılda dane mısır üretiminden zarar ettiğini ve bu yüzden patates ekimine geri döndüğünü belirtti. Sarıalan, "Bu sene 30 dönüm alana patates ekeceğim. Dane mısırda yaşadığımız zararlar bizi tekrar patatese yönlendirdi. Ancak patates tohumunun yüksek maliyeti bizim için bir engel. Tohumları dışarıdan temin etmek zorundayız ve bu da maliyetleri artırıyor" dedi. Çiftçiler, bu yılki satış fiyatlarının belirsizliği içinde umutlarını koruyor.
Bolu'da Patates Ekimi: Geleceğe Bakış
Bolu'daki çiftçiler, patates ekimine olan yeniden yönelişleriyle, zorluklara rağmen umutlarını yeşertiyor. Geçmişteki zararlara rağmen, patates ekimine dönüş, bölgedeki tarım dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Çiftçiler, yüksek maliyetler ve pazar belirsizliklerine karşın, yeni sezondan beklentilerini koruyor.
19 Mar 2024 - 11:52 - Ekonomi
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.