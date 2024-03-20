Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı!
Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun sis ve sağanak yağış, D-100 kara yolunun bu kesiminde seyahat eden sürücüler için zorlu koşullar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren olumsuz hava şartları, görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesine neden oldu. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri, sisin etkisi altında kalarak sürücüler için tehlike arz etti.
Sürücülere Önemli Uyarılar
Karayolları ve trafik ekipleri, bölgede meydana gelen sis ve sağanak yağışa karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülerin, zorlu hava koşullarında trafik işaret ve işaretçilerine daha fazla dikkat etmeleri, olası kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin daha tedbirli hareket etmelerini gerektiriyor.
Tedbirli Olun, Güvenli Seyahat Edin
Bolu Dağı'ndaki bu zorlu hava koşulları, sürücülerin yolda ekstra dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini zorunlu kılıyor. Sis ve sağanak altında seyahat ederken hızınızı azaltmak, farlarınızı açık tutmak ve önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe bırakmak, güvenli bir yolculuk için atılması gereken adımlardır.
20 Mar 2024 - 10:34 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.