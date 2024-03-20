Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı!

Sürücülere Önemli Uyarılar

Karayolları ve trafik ekipleri, bölgede meydana gelen sis ve sağanak yağışa karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülerin, zorlu hava koşullarında trafik işaret ve işaretçilerine daha fazla dikkat etmeleri, olası kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin daha tedbirli hareket etmelerini gerektiriyor.

Tedbirli Olun, Güvenli Seyahat Edin

Bolu Dağı'ndaki bu zorlu hava koşulları, sürücülerin yolda ekstra dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini zorunlu kılıyor. Sis ve sağanak altında seyahat ederken hızınızı azaltmak, farlarınızı açık tutmak ve önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe bırakmak, güvenli bir yolculuk için atılması gereken adımlardır.