Nesli tükenmekte olan yaralı şah kartalın yeni yaşamı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, koruma altındaki nesli tükenmekte olan bir şah kartal, yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen sol kanadı kangren olan kartalın kanadı ampute edilmek zorunda kaldı.
Bu operasyonun ardından şah kartal, uçma yetisini kaybetse de Sakarya'daki Arifiye Gölya Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılacak bir yaşama kavuştu.
Koruma Altındaki Türün Dramı
27 Şubat'ta Çardak köyü yakınlarında bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen kartalın, veteriner hekim Ömer Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, kanadındaki yara ağır ve kangrenleşmiş durumdaydı. Yılmaz, iki haftalık bir tedavi sürecinin ardından kanadın amputasyonunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Gökyüzündeki Asilleri
Şah kartal, Türkiye'nin yerleşik türlerinden olup, küresel ölçekte nesli tehdit altında. Trakya, Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri gibi geniş kanat açıklıkları ve büyük gövdeleriyle dikkat çeken bu tür, açık alanlar ve bozkır düzlüklerinde yaşamını sürdürüyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan şah kartal, Türkiye'de de koruma altında. Bu değerli türün korunması adına verici takma çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli koruma eylem planları yürütülüyor.
Yeni Bir Başlangıç
Artık gökyüzünde süzülemeyecek olan şah kartal için Arifiye Gölya Hayvanat Bahçesi'nde yeni bir hayat başlıyor. Tek kanatla da olsa, bu asil hayvanın yaşamına devam edeceği ve özenle bakılacağı bu yeni yuvasında, koruma altındaki türlerin önemi ve korunmaları gerektiği mesajı bir kez daha vurgulanıyor.
20 Mar 2024 - 11:21 - Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.