-

Nesli tükenmekte olan yaralı şah kartalın yeni yaşamı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, koruma altındaki nesli tükenmekte olan bir şah kartal, yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen sol kanadı kangren olan kartalın kanadı ampute edilmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Nesli tükenmekte olan yaralı şah kartalın yeni yaşamı
Büyütmek için resme tıklayın

Bu operasyonun ardından şah kartal, uçma yetisini kaybetse de Sakarya'daki Arifiye Gölya Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılacak bir yaşama kavuştu.

Koruma Altındaki Türün Dramı

27 Şubat'ta Çardak köyü yakınlarında bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen kartalın, veteriner hekim Ömer Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, kanadındaki yara ağır ve kangrenleşmiş durumdaydı. Yılmaz, iki haftalık bir tedavi sürecinin ardından kanadın amputasyonunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Nesli tükenmekte olan yaralı şah kartalın yeni yaşamı

Türkiye'nin Gökyüzündeki Asilleri

Şah kartal, Türkiye'nin yerleşik türlerinden olup, küresel ölçekte nesli tehdit altında. Trakya, Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri gibi geniş kanat açıklıkları ve büyük gövdeleriyle dikkat çeken bu tür, açık alanlar ve bozkır düzlüklerinde yaşamını sürdürüyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan şah kartal, Türkiye'de de koruma altında. Bu değerli türün korunması adına verici takma çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli koruma eylem planları yürütülüyor.

Yeni Bir Başlangıç

Artık gökyüzünde süzülemeyecek olan şah kartal için Arifiye Gölya Hayvanat Bahçesi'nde yeni bir hayat başlıyor. Tek kanatla da olsa, bu asil hayvanın yaşamına devam edeceği ve özenle bakılacağı bu yeni yuvasında, koruma altındaki türlerin önemi ve korunmaları gerektiği mesajı bir kez daha vurgulanıyor.

# ankara, türkiye, sakarya, doğa, tedavi, uluslararası

20 Mar 2024 - 11:21 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Düzeltme İlanı Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı Resmi İlandır mask
Düzeltme İlanı Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Şefliklerinde boylama ve mesaha hizmet alımı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı! mask
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı!
“Patates diyarı” Bolu'da ekim mesaisi başladı mask
“Patates diyarı” Bolu'da ekim mesaisi başladı
Korkunç cinayet, güvenlik kamerasında yansıdı mask
Korkunç cinayet, güvenlik kamerasında yansıdı
Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi mask
Çanakkale Zaferi'nin yüzyılı aşan yankısı! Jandarma'dan duygusal anma klibi
Korkunç yangın kontrol altına alındı! mask
Korkunç yangın kontrol altına alındı!
Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı mask
Korkunç yangın! 3 Ev ve 1 samanlık kül oldu, 2 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL