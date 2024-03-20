Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu

Yangının İzleri Siliniyor

2017'de başlayan ve üç gün süren yangın sonrası, bölgede başlatılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, 11 bin meyveli ve 258 bin ibreli fidan olmak üzere toplamda 269 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca, bölgenin doğal florasına uygun olarak 500 kilogram kızılçam tohumu da ekildi.

Doğaya Uyumlu Çeşitlilik

Şentürk, ağaçlandırma çalışmalarında bölgenin coğrafi ve ekolojik özelliklerine uygun fidanların tercih edildiğini belirtti. Kızılçam ve karaçam ağaçlarının yanı sıra, kiraz, ahlat, alıç, badem gibi meyve veren ağaçlar da ekilerek, yöredeki canlıların besin ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirme

Orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından eğitimler ve bilinçlendirme toplantıları düzenlendi. Şentürk, vatandaşlardan yaz aylarında piknik ateşi yakmamaları, bahçe temizliği ve anız ateşlerini kontrol altında tutmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.