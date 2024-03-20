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Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu

Bolu'nun Göynük ilçesinde, yedi yıl önce kül olan ormanlık alan, titizlikle yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün liderliğinde, yangından zarar gören 250 hektarlık alana 269 bin fidan dikildi, doğanın yeniden canlanması sağlandı.

Anadolu Ajansı
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Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu
Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu
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Yangının İzleri Siliniyor

2017'de başlayan ve üç gün süren yangın sonrası, bölgede başlatılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, 11 bin meyveli ve 258 bin ibreli fidan olmak üzere toplamda 269 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca, bölgenin doğal florasına uygun olarak 500 kilogram kızılçam tohumu da ekildi.Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu

Doğaya Uyumlu Çeşitlilik

Şentürk, ağaçlandırma çalışmalarında bölgenin coğrafi ve ekolojik özelliklerine uygun fidanların tercih edildiğini belirtti. Kızılçam ve karaçam ağaçlarının yanı sıra, kiraz, ahlat, alıç, badem gibi meyve veren ağaçlar da ekilerek, yöredeki canlıların besin ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu

Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirme

Orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından eğitimler ve bilinçlendirme toplantıları düzenlendi. Şentürk, vatandaşlardan yaz aylarında piknik ateşi yakmamaları, bahçe temizliği ve anız ateşlerini kontrol altında tutmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu
# orman

20 Mar 2024 - 13:29 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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