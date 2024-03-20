Göynük'te 269 bin fidan toprakla buluştu
Bolu'nun Göynük ilçesinde, yedi yıl önce kül olan ormanlık alan, titizlikle yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün liderliğinde, yangından zarar gören 250 hektarlık alana 269 bin fidan dikildi, doğanın yeniden canlanması sağlandı.
Yangının İzleri Siliniyor
2017'de başlayan ve üç gün süren yangın sonrası, bölgede başlatılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, 11 bin meyveli ve 258 bin ibreli fidan olmak üzere toplamda 269 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca, bölgenin doğal florasına uygun olarak 500 kilogram kızılçam tohumu da ekildi.
Doğaya Uyumlu Çeşitlilik
Şentürk, ağaçlandırma çalışmalarında bölgenin coğrafi ve ekolojik özelliklerine uygun fidanların tercih edildiğini belirtti. Kızılçam ve karaçam ağaçlarının yanı sıra, kiraz, ahlat, alıç, badem gibi meyve veren ağaçlar da ekilerek, yöredeki canlıların besin ihtiyaçlarına katkı sağlandı.
Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirme
Orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından eğitimler ve bilinçlendirme toplantıları düzenlendi. Şentürk, vatandaşlardan yaz aylarında piknik ateşi yakmamaları, bahçe temizliği ve anız ateşlerini kontrol altında tutmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
20 Mar 2024 - 13:29 Bolu/ Göynük- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.