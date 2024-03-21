Bolu Dağı Mart ayında beyaza büründü!

Kar Yağışı ve Sis Bolu Dağı'nda Etkili

Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş yollarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu stratejik geçiş noktasında, hafif kar yağışı ve aralıklarla etkili olan sis, sürücüler için zorlu koşullar oluşturuyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düştüğü bölgede, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanıyor, kış mevsiminin güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanmalara karşı, karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede güvenli bir ulaşım için yoğun çaba harcayan ekipler, olası kazaların önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Bolu Dağı'nda Kış Hazırlıkları Tamam

Bolu Dağı'nda yaşanan hafif kar yağışının ve soğuk havanın etkisiyle, karayolları ekiplerinin önlem alması, bölgede kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesini sağlıyor.