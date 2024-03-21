Bolu Dağı Mart ayında beyaza büründü!
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis, D-100 kara yolunda etkili oldu. Karayolları ekipleri, güvenli ulaşım için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında yağan kar, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kar Yağışı ve Sis Bolu Dağı'nda Etkili
Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş yollarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu stratejik geçiş noktasında, hafif kar yağışı ve aralıklarla etkili olan sis, sürücüler için zorlu koşullar oluşturuyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düştüğü bölgede, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanıyor, kış mevsiminin güzellikleri gözler önüne seriliyor.
Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada
Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanmalara karşı, karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede güvenli bir ulaşım için yoğun çaba harcayan ekipler, olası kazaların önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışıyor.
Bolu Dağı'nda Kış Hazırlıkları Tamam
Bolu Dağı'nda yaşanan hafif kar yağışının ve soğuk havanın etkisiyle, karayolları ekiplerinin önlem alması, bölgede kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesini sağlıyor.
21 Mar 2024 - 09:11 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.