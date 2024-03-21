Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı

Bolu’da baharın müjdecisi olarak kabul edilen üç cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla birlikte, kentte yaşayanlar bahara merhaba demişti. Ancak beklenmedik bir dönüşle, Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.

Kartpostallık Görüntüler: Bolu Beyaza Büründü

Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, apartman çatılarını, ağaçları ve yeşil alanları kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, görenleri hayran bırakan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bolu'nun bu eşsiz manzarası, kışın son demlerinde doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hava Sıcaklıkları Düşüşte: Bolu'da Kış Şartları

Kar yağışının etkisiyle birlikte, Bolu'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Şehir merkezinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar gerileyerek, vatandaşları kış şartlarına geri döndürdü. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.