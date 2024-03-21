Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı
Bolu'da Mart ayında sürpriz kar yağışı! Gece başlayan yoğun kar, şehri beyaza büründü, hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Kartpostallık manzaralar oluştu.
Bolu’da baharın müjdecisi olarak kabul edilen üç cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla birlikte, kentte yaşayanlar bahara merhaba demişti. Ancak beklenmedik bir dönüşle, Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.
Kartpostallık Görüntüler: Bolu Beyaza Büründü
Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, apartman çatılarını, ağaçları ve yeşil alanları kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, görenleri hayran bırakan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bolu'nun bu eşsiz manzarası, kışın son demlerinde doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Hava Sıcaklıkları Düşüşte: Bolu'da Kış Şartları
Kar yağışının etkisiyle birlikte, Bolu'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Şehir merkezinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar gerileyerek, vatandaşları kış şartlarına geri döndürdü. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.
21 Mar 2024 - 09:18 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.