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Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı

Bolu'da Mart ayında sürpriz kar yağışı! Gece başlayan yoğun kar, şehri beyaza büründü, hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Kartpostallık manzaralar oluştu.

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Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı
Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı
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Bolu’da baharın müjdecisi olarak kabul edilen üç cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla birlikte, kentte yaşayanlar bahara merhaba demişti. Ancak beklenmedik bir dönüşle, Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.

Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı

Kartpostallık Görüntüler: Bolu Beyaza Büründü

Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, apartman çatılarını, ağaçları ve yeşil alanları kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar, görenleri hayran bırakan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bolu'nun bu eşsiz manzarası, kışın son demlerinde doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı

Hava Sıcaklıkları Düşüşte: Bolu'da Kış Şartları

Kar yağışının etkisiyle birlikte, Bolu'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Şehir merkezinde sıcaklıklar eksi derecelere kadar gerileyerek, vatandaşları kış şartlarına geri döndürdü. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.Bolu'da kış geri döndü! Mart ayında sürpriz kar yağışı
# kar

21 Mar 2024 - 09:18 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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