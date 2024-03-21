Seyir halindeki otomobil alev aldı

Aniden Alevler İçinde Kaldı

Edinilen bilgilere göre, 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobil, Gazipaşa Caddesi'nde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde motor bölümü tamamen alevler içinde kalan araç, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Hızla Müdahale Etti

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak, olası bir tehlikeyi daha da büyümeden engelledi.

Güvenlik Önlemleri Alındı, Araştırmalar Başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Araç yangınlarına karşı dikkatli olunması ve olası belirtiler karşısında hemen müdahale edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.