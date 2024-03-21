Seyir halindeki otomobil alev aldı
Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde endişe verici bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, aniden motor bölümünden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sürücüsünün dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir faciayı önledi.
Aniden Alevler İçinde Kaldı
Edinilen bilgilere göre, 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobil, Gazipaşa Caddesi'nde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde motor bölümü tamamen alevler içinde kalan araç, kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye Ekipleri Yangına Hızla Müdahale Etti
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak, olası bir tehlikeyi daha da büyümeden engelledi.
Güvenlik Önlemleri Alındı, Araştırmalar Başlatıldı
Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Araç yangınlarına karşı dikkatli olunması ve olası belirtiler karşısında hemen müdahale edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
21 Mar 2024 - 10:29 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.