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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde endişe verici bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, aniden motor bölümünden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sürücüsünün dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir faciayı önledi.

İhlas Haber Ajansı
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Aniden Alevler İçinde Kaldı

Edinilen bilgilere göre, 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobil, Gazipaşa Caddesi'nde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek kendini dışarı attı. Kısa süre içinde motor bölümü tamamen alevler içinde kalan araç, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

İtfaiye Ekipleri Yangına Hızla Müdahale Etti

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak, olası bir tehlikeyi daha da büyümeden engelledi.

Güvenlik Önlemleri Alındı, Araştırmalar Başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Araç yangınlarına karşı dikkatli olunması ve olası belirtiler karşısında hemen müdahale edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
# araç, otomobil, polis

21 Mar 2024 - 10:29 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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