Dereye uçan adam, sulara gömüldü!
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; sürücü Hikmet G., ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Düşüş
Hikmet G.'nin yönetimindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti ve Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde dramatik bir şekilde dereye uçtu. Bu korkutucu olay, diğer sürücüler tarafından hemen fark edildi ve kurtarma operasyonu için adeta zamanla yarış başladı.
Kurtarma Operasyonu: Ekipler ve Vatandaşlar El Ele
İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, vatandaşların ve profesyonel ekiplerin yoğun çabaları sonucu sıkıştığı yerden güvenle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hikmet G., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
21 Mar 2024 - 10:37 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.