Dereye uçan adam, sulara gömüldü!

Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Düşüş

Hikmet G.'nin yönetimindeki Mercedes marka 34 VA 2560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti ve Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde dramatik bir şekilde dereye uçtu. Bu korkutucu olay, diğer sürücüler tarafından hemen fark edildi ve kurtarma operasyonu için adeta zamanla yarış başladı.

Kurtarma Operasyonu: Ekipler ve Vatandaşlar El Ele

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, vatandaşların ve profesyonel ekiplerin yoğun çabaları sonucu sıkıştığı yerden güvenle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hikmet G., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.