Dolandırıcılar, çocuklarını akrabalarına emanet ederken yakalandı!

Bolu'da Dramatik Yakalama Anı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine hızla harekete geçti. Şüphelilerden biri olan Özlem K. (46) ve İbrahim K. (49), çocuklarını akrabalarına emanet ederken Bolu'da yakalandı. Bu sırada, aynı aileden olan bir diğer şüpheli Murat Y. (34) ise Bursa'da gözaltına alındı. Bu operasyon, Bolu ve Bursa polisinin koordineli çalışmasının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Dolandırıcılığın Perde Arkası

İbrahim K.'nın ifadesinde, müşterilerden toplamda yaklaşık 50 milyon lira topladığını belirtmesi, olayın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Altın fiyatlarının beklenmedik şekilde yükselmesiyle birlikte, toplanan parayı yönetemeyen İbrahim K., dükkanı kapatma kararı almış. Bu durum, 104 müştekinin mağduriyetine yol açtı.

Bolu ve Bursa'da Hukuki Süreç Başladı

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada, dolandırıldıklarını iddia eden 104 müşteki de şikayetçi olarak ifade verdi. Olay, hem Bolu'da hem de Bursa'da geniş yankı uyandırdı ve hukuki sürecin başlamasıyla mağdurların adalet arayışı devam ediyor.