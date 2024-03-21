Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayında karın beyaz örtüsüyle kaplandı. 10 santimetre kar kalınlığı ve çam ağaçlarının büyüsüyle ziyaretçilere kış masalı sunuyor.
Beyazın ve Yeşilin Büyüleyici Dansı
Yeşilin her tonunu barındıran Gölcük Tabiat Parkı, aldığı 10 santimetrelik kar ile ziyaretçilerine görsel bir şölen vaat ediyor. Karın yeşillikler üzerindeki ince örtüsü, parkın doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkarıyor. Ziyaretçiler, kar altında kalmış yürüyüş yollarında yürüyerek bu eşsiz güzelliği keşfetme fırsatı buluyorlar.
Gölcük'te Kış Masalı
Kar yağışı sonrasında Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan manzaralar, adeta bir kış masalını andırıyor. Özellikle çam ağaçlarının karla kaplanmış hali, görenleri kendine hayran bırakıyor. Parkta kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bu beyaz örtü parkın doğal dokusunu zenginleştiriyor. Hafta içi olmasının da etkisiyle parka gelen ziyaretçi sayısı azalsa da, gelenler bu sessiz ve huzurlu ortamda kışın tadını çıkarıyor.
Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Adresi: Gölcük
Gölcük Tabiat Parkı, özellikle fotoğrafçılar için kaçırılmayacak manzaralar sunuyor. Karın yeşillikler üzerindeki zarif dokunuşu, fotoğraf tutkunlarına benzersiz kareler yakalama fırsatı veriyor. Parkın bu eşsiz güzelliği, doğa ve fotoğraf meraklılarını kendine çekmeye devam ediyor.
21 Mar 2024 - 15:38 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.