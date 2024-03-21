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Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayında karın beyaz örtüsüyle kaplandı. 10 santimetre kar kalınlığı ve çam ağaçlarının büyüsüyle ziyaretçilere kış masalı sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!
Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!
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Beyazın ve Yeşilin Büyüleyici Dansı

Yeşilin her tonunu barındıran Gölcük Tabiat Parkı, aldığı 10 santimetrelik kar ile ziyaretçilerine görsel bir şölen vaat ediyor. Karın yeşillikler üzerindeki ince örtüsü, parkın doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkarıyor. Ziyaretçiler, kar altında kalmış yürüyüş yollarında yürüyerek bu eşsiz güzelliği keşfetme fırsatı buluyorlar.

Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!

Gölcük'te Kış Masalı

Kar yağışı sonrasında Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan manzaralar, adeta bir kış masalını andırıyor. Özellikle çam ağaçlarının karla kaplanmış hali, görenleri kendine hayran bırakıyor. Parkta kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bu beyaz örtü parkın doğal dokusunu zenginleştiriyor. Hafta içi olmasının da etkisiyle parka gelen ziyaretçi sayısı azalsa da, gelenler bu sessiz ve huzurlu ortamda kışın tadını çıkarıyor.Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!

Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Adresi: Gölcük

Gölcük Tabiat Parkı, özellikle fotoğrafçılar için kaçırılmayacak manzaralar sunuyor. Karın yeşillikler üzerindeki zarif dokunuşu, fotoğraf tutkunlarına benzersiz kareler yakalama fırsatı veriyor. Parkın bu eşsiz güzelliği, doğa ve fotoğraf meraklılarını kendine çekmeye devam ediyor.Gölcük Tabiat Parkı kar altında kaldı!

# kar, doğa

21 Mar 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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