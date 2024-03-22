Otobüste esrar yakalandı

Uyuşturucuya Geçit Yok

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin bir parçası olarak, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde önemli bir operasyona imza attı. Durdurulan otobüste yapılan titiz aramalar neticesinde, 25 gram kubar esrar ve bu maddeyi kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadelesi, bu operasyonla bir kez daha ön plana çıktı.

Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı çalışmaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, hızla adli işlemlerin başlatılması için ilgili makamlara teslim edildi.