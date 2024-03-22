Otobüste esrar yakalandı
Sinop'ta Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Durdurulan otobüste 25 gram esrar ve kullanım aparatı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucuya Geçit Yok
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadelenin bir parçası olarak, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde önemli bir operasyona imza attı. Durdurulan otobüste yapılan titiz aramalar neticesinde, 25 gram kubar esrar ve bu maddeyi kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadelesi, bu operasyonla bir kez daha ön plana çıktı.
Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı çalışmaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, hızla adli işlemlerin başlatılması için ilgili makamlara teslim edildi.
22 Mar 2024 - 10:01 Sinop- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.