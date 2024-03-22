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Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Yeşilmahalle Esentepe Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, gözleri bir kez daha yollardaki güvenlik önlemlerine çevirdi. Taşkesti Caddesi yönünde ilerlerken kontrolden çıkan bir minibüs, tehlikeli bir şekilde yokuş aşağı indikten sonra önce bir işçi servisinin dikiz aynasına, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucunda minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı
Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı
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Kontrolden Çıkan Minibüs Dehşet Saçtı

Olay, K.K. yönetimindeki 78 M 0013 plakalı minibüsün, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması ile başladı. Karşı yönden gelen A.Y. idaresindeki 78 S 0176 plakalı işçi servisinin dikiz aynasına çarpan minibüs, daha sonra bir evin bahçesine daldı. Kazada, N.A., U.B., B.A., O.L. ve S.K. isimli yolcular yaralanırken, kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde minibüsün hızla yokuş aşağı indiği ve çarpmanın şiddetiyle manevra yaptığı görülüyor.

Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı

Facianın Eşiğinden Dönüldü

Olay yerine hızla sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından başlatılan inceleme, minibüs sürücüsünün hızını ve yolu nasıl kaybettiğini detaylıca araştıracak.

Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı

# polis, eğitim, araç, karabük, kaza

22 Mar 2024 - 10:14 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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