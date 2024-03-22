Korkutan minibüs kazası 5 kişi yaralandı

Kontrolden Çıkan Minibüs Dehşet Saçtı

Olay, K.K. yönetimindeki 78 M 0013 plakalı minibüsün, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması ile başladı. Karşı yönden gelen A.Y. idaresindeki 78 S 0176 plakalı işçi servisinin dikiz aynasına çarpan minibüs, daha sonra bir evin bahçesine daldı. Kazada, N.A., U.B., B.A., O.L. ve S.K. isimli yolcular yaralanırken, kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde minibüsün hızla yokuş aşağı indiği ve çarpmanın şiddetiyle manevra yaptığı görülüyor.

Facianın Eşiğinden Dönüldü

Olay yerine hızla sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından başlatılan inceleme, minibüs sürücüsünün hızını ve yolu nasıl kaybettiğini detaylıca araştıracak.